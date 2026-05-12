BERENBERG stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Buy" belassen. Der Technologiedienstleister für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft sei robust ins Jahr gestartet und damit auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Gerhard Orgonas am Montagnachmittag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,36 % und einem Kurs von 76,20EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

