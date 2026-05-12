BARCLAYS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Underweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Im Gegensatz zur vorherrschenden Markteinschätzung sieht Vlad Sergievskii mit Blick auf die tatsächlich installierten Turbinen auf See steigende Risiken für den Windkraftanlagen-Hersteller, wie er am Montagnachmittag schrieb./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 25,87EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
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