BARCLAYS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Im Gegensatz zur vorherrschenden Markteinschätzung sieht Vlad Sergievskii mit Blick auf die tatsächlich installierten Turbinen auf See steigende Risiken für den Windkraftanlagen-Hersteller, wie er am Montagnachmittag schrieb./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 25,87EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.