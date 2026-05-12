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    Ebay weist Übernahmeofferte von Gamestop als 'nicht glaubwürdig' zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Ebay lehnt Gamestop Übernahmeangebot nach Prüfung
    • Angebot als unglaubwürdig und nicht attraktiv
    • Cohen bot 56 Milliarden Dollar und Skepsis
    Ebay weist Übernahmeofferte von Gamestop als 'nicht glaubwürdig' zurück
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Onlinehändler Ebay hat das milliardenschwere Übernahmeangebot des Videospielehändlers Gamestop zurückgewiesen. Das Angebot sei weder glaubwürdig noch attraktiv, schrieb Ebay-Verwaltungsratschef Paul Pressler in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an Gamestop-Vorstandschef Ryan Cohen. Daher habe der Verwaltungsrat nach Gesprächen mit unabhängigen Beratern und sorgfältiger Prüfung entschieden, das Angebot abzulehnen. Pressler begründete das unter anderem mit den Aussichten von Ebay als weiter eigenständiges Unternehmen und mit der Ungewissheit rund um die Finanzierung des Angebots.

    Gamestop-Chef Cohen hatte vor gut einer Woche die Absicht öffentlich gemacht, das viel größere Ebay übernehmen zu wollen für einen Preis von rund 56 Milliarden US-Dollar in Form von Bargeld und Aktien. Cohen hatte das Vorhaben damit begründet, einen stärkeren Wettbewerber zum Onlineprimus Amazon aufbauen zu wollen. Anleger waren ohnehin skeptisch, ob sein Angebot im Gegenwert von 125 Dollar je Ebay-Aktie zum Greifen kommt: Die Aktie notierte im vorbörslichen US-Handel am Dienstag bei 107 Dollar./men/mis/jha/

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