Zebra Technologies (A) Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 12.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Zebra Technologies (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +13,36 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Zebra Technologies (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,64 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 210,00€, mit einem Plus von +13,36 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Zebra Technologies entwickelt Lösungen für automatische Identifikation und Datenerfassung (AIDC). Hauptprodukte: Barcode-Scanner, mobile Computer, Etikettendrucker, RFID- und Echtzeit-Lokalisierungssysteme inkl. Software. Starke Position in Nischen wie Lagerlogistik und Healthcare. Wichtige Wettbewerber: Honeywell, Datalogic, Sato. USP: breites End-to-End-Portfolio, starke Integration von Hardware, Software und Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Zebra Technologies (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,21 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,87 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Zebra Technologies (A) -9,57 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

Zebra Technologies (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,24 % 1 Monat +13,87 % 3 Monate -11,21 % 1 Jahr -20,62 %

Informationen zur Zebra Technologies (A) Aktie

Stand: 12.05.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 48 Mio. Zebra Technologies (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,16 Mrd.EUR € wert.

Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), a global leader in digitizing and automating workflows to deliver intelligent operations, today announced results for the first quarter ended April 4, 2026. First-Quarter Financial Highlights Net sales …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Honeywell International, Cognex und Co.

Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,56 %. Cognex notiert im Plus, mit +0,32 %.

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Ob die Zebra Technologies (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zebra Technologies (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.