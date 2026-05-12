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    Besonders beachtet!

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    Zebra Technologies (A) Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 12.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Zebra Technologies (A) Aktie bisher um +13,36 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Zebra Technologies (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Zebra Technologies (A) Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 12.05.2026

    Zebra Technologies entwickelt Lösungen für automatische Identifikation und Datenerfassung (AIDC). Hauptprodukte: Barcode-Scanner, mobile Computer, Etikettendrucker, RFID- und Echtzeit-Lokalisierungssysteme inkl. Software. Starke Position in Nischen wie Lagerlogistik und Healthcare. Wichtige Wettbewerber: Honeywell, Datalogic, Sato. USP: breites End-to-End-Portfolio, starke Integration von Hardware, Software und Services.

    Zebra Technologies (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 12.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Zebra Technologies (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +13,36 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Zebra Technologies (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,64 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 210,00, mit einem Plus von +13,36 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei Zebra Technologies (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,21 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,87 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Zebra Technologies (A) -9,57 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

    Zebra Technologies (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,24 %
    1 Monat +13,87 %
    3 Monate -11,21 %
    1 Jahr -20,62 %
    Stand: 12.05.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Zebra Technologies (A) Aktie

    Es gibt 48 Mio. Zebra Technologies (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,16 Mrd.EUR € wert.

    Zebra Technologies Announces First-Quarter 2026 Results


    Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), a global leader in digitizing and automating workflows to deliver intelligent operations, today announced results for the first quarter ended April 4, 2026. First-Quarter Financial Highlights Net sales …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Honeywell International, Cognex und Co.

    Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,56 %. Cognex notiert im Plus, mit +0,32 %.

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    Ob die Zebra Technologies (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zebra Technologies (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zebra Technologies (A)

    +13,28 %
    +10,18 %
    +12,23 %
    -13,79 %
    -23,85 %
    -24,69 %
    -53,69 %
    +305,94 %
    +431,36 %
    ISIN:US9892071054WKN:882578
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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