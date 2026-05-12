WDH/AKTIE IM FOKUS
Carl Zeiss Meditec höher - Kostensenkungen im Vordergrund
- Carl Zeiss Meditec nach volatilem Ausbruch aufwärts
- Kostensenkungen trafen auf positive Marktresonanz
- Aktie stieg 7,4% über 21-Tage-Linie Abwärtstrend bleibt
(Zahlendreher im 2. Absatz, letzter Satz berichtigt: 2021 rpt. 2021)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Carl Zeiss Meditec sind am Dienstag nach zunächst volatilem Verlauf letztlich nach oben ausgebrochen. Marktteilnehmer fokussierten sich auf die Kostensenkungen des Medizintechnikherstellers, die gut ankamen.
An der Spitze im Nebenwerteindex SDax gewannen die Titel gegen Mittag 7,4 Prozent auf 27,46 Euro. Damit kletterten sie über die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend. Am Seitwärtstrend seit Ende Januar ändert sich dadurch jedoch nichts. Der übergeordnete Abwärtstrend seit 2021 bleibt ebenfalls intakt.
Analyst Graham Doyle von der UBS sprach von bahnbrechenden Einsparmaßnahmen, die mittelfristig für Fantasie sorgen dürften. Die Restrukturierung dominiere nun den Anlagehintergund, schrieb Harald Hof von MWB Research./ajx/bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,38 % und einem Kurs von 27,68 auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um +5,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,46 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -9,29 %/+16,11 % bedeutet.
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ich würde das nicht so pessimistisch sehen, wie viele hier im Board. Ich war bei Suess investiert, die wurden runtergeprügelt ohne Ende....und dann ging es doch schnell wieder steil bergauf.