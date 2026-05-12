Yukon Metals erweitert sein Porphyr-Portfolio mit dem Erwerb eines neuen Konzessionsgebiets im Norden von BC, unweit der Grenze zum Yukon

Vancouver, B.C., 12. Mai 2026 / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sämtliche Anteile und Rechte am Konzessionsgebiet KLM (das „Konzessionsgebiet“) im Norden von British Columbia unweit der Grenze zum Yukon erworben hat. Das Konzessionsgebiet besteht aus 8 Mineralclaim-Gruppen mit rund 11.761 Hektar Gesamtfläche und ist in einer höffigen Region angesiedelt, die sich durch weitläufige Intrusivgesteine und eine günstige strukturelle Architektur auszeichnet, die als zuträglich für eine porphyrartige Mineralisierung gilt. Das Konzessionsgebiet wurde ursprünglich im Auftrag des Unternehmens gemäß einer „Grubstake“-Vereinbarung (Am.: Vereinbarung hinsichtlich Prospektionsbeihilfe gegen Gewinnbeteiligung) zwischen dem Unternehmen und einem unabhängigen Dritten abgesteckt und anschließend auf das Unternehmen übertragen.

„Yukon Metals hat einen höffigen Kupfer-Porphyr-Korridor identifiziert, der sich vom Norden British Columbias bis in das Yukon erstreckt und wir haben in dessen Rahmen systematisch einen Grundbesitz aufgebaut“, so Jim Coates, Chief Executive Officer und Direktor von Yukon Metals. „Wir freuen uns über die Aufnahme des Konzessionsgebiets, zumal unser Kupfer-Gold-Portfolio nun vier Konzessionsgebiete umfasst: Birch, Sumo, AZ und KLM.“

Bei historischen Arbeiten in der Gegend wurden Mineralvorkommen im Zusammenhang mit einem granitischen Intrusionskomplex innerhalb und in der Nähe des Konzessionsgebiets ermittelt, was das Vorkommen eines mineralisierten hydrothermalen Systems nahelegt. Eine erste überprüfung ergab geologische Merkmale, die einer porphyrartigen Mineralisierung entsprechen, wie etwa Quarzgangbildungen mit einer dazugehörigen Molybdän-Kupfer±Blei-Zink-Mineralisierung. Die bisherigen Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet waren begrenzt und das Unternehmen plant, die verfügbaren Daten zusammenzustellen und im Anschluss erste Erkundungsarbeiten zu absolvieren, die auch geologische Kartierungen und Probenahmen umfassen werden, um das Potenzial des Konzessionsgebiets genauer zu bewerten.