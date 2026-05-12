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    ROUNDUP

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    Ionos steigert Umsatz und Gewinn zu Jahresbeginn - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Ionos steigert Kundenzahl um 180.000 auf 6,81 Mio
    • Umsatz wächst 5,7 Prozent auf 348 Millionen Euro
    • Bereinigtes Ebitda steigt 4,8 Prozent auf 118 Mio Euro
    ROUNDUP - Ionos steigert Umsatz und Gewinn zu Jahresbeginn - Aktie legt zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Ein deutlicher Kundenzuwachs hat dem Internetdienstleister Ionos zu Jahresbeginn angetrieben. Der Konzern steigerte Umsatz und Gewinn. Die Prognose für 2026 wurde zudem bestätigt. Bei den Anlegern kam das sehr gut an.

    Für die im MDax gelistete Aktie ging es zuletzt um über sieben Prozent auf 30,04 Euro nach oben. Seit Jahresbeginn hat sie etwas über 12 Prozent an Wert gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten aber fast 18 Prozent eingebüßt.

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    Für Analyst Andrew Ross von der britischen Investmentbank Barclays hat Ionos solide Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt. Der Umsatz habe die Erwartungen erfüllt und das operative Ergebnis (Ebitda) liege leicht über den Erwartungen. Stark sei die Entwicklung der Kundenzahl. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer liege etwas über dem Schnitt des vierten Quartals.

    Die Zahl der Kunden stieg im Quartal um 180.000 auf 6,81 Millionen, wie die Tochter von United Internet am Dienstag mitteilte. Der Umsatz kletterte um 5,7 Prozent auf gut 348 Millionen Euro. Analysten hatten hier im Mittel weniger auf dem Zettel. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 7,6 Prozent.

    Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verdiente Ionos bereinigt um Sondereffekte rund 118 Millionen Euro - 4,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Branchenexperten hatten etwas weniger erwartet. Die operative Marge sank von 34,2 auf 33,9 Prozent, was laut Mitteilung auf höhere Marketingausgaben zu Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist. Unter dem Strich stieg der Gewinn nach Anteilen Dritter um fast vier Prozent auf 52,6 Millionen Euro.

    Im laufenden Jahr erwartet das Ionos-Management weiter ein währungsbereinigtes Umsatzplus von circa sieben Prozent. Rückenwind verspricht sich das Unternehmen durch das starke Neukundenwachstum im Vorjahr, das auch 2026 anhalten dürfte, sowie von KI-Funktionen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll auf 530 Millionen Euro zulegen bei einer entsprechenden Marge von 37 bis 38 Prozent. 2025 wurde ein Umsatz von 1,3 Milliarden Euro erzielt bei einem bereinigten operativen Ergebnis von 485 Millionen. Die operative Marge hatte bei 36,8 Prozent gelegen./err/mne/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 26,88 auf Tradegate (12. Mai 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +10,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,18 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der IONOS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -6,23 %/+50,70 % bedeutet.




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