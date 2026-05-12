Delivery Hero
Konzernchef Östberg gibt Führung bis Ende März 2027 ab
- Niklas Östberg gibt Konzernleitung bis 31.03.2027 ab
- Er leitet Übergang, strategische Prüfung und M&A
- Suche nach Nachfolger soll beginnen, Ziel Ende 2026
BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero steht nach fünfzehn Jahren vor einem Wechsel an der Konzernspitze. Vorstandschef und Mitgründer Niklas Östberg werde die Leitung des Konzerns bis zum 31. März 2027 abgeben, teilte Delivery Hero am Dienstag in Berlin mit. Während der Übergangsphase führe Östberg den Konzern weiter und leite die nächste Phase der eingeleiteten strategischen Prüfung sowie die damit verbundenen M&A-Prozesse. Die Suche nach einem neuen Konzernchef soll laut Mitteilung in Kürze beginnen. Ziel sei es, bis Ende 2026 einen Nachfolger gefunden zu haben.
Delivery Hero hatte im Dezember mitgeteilt, den Verkauf von Unternehmensteilen zu prüfen. Dabei wollte der Konzern auch strategische Partnerschaften und Kapitalmarkttransaktionen für Ländergesellschaften ins Auge fassen. Zudem würden "wertsteigernde Maßnahmen zur Kapitalstruktur und Kapitalallokation" geprüft, hieß es damals./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 23,72 auf Tradegate (12. Mai 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +17,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +45,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 7,31 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -18,13 %/+43,27 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)