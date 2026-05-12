Verurteilter Ex-Manager sagt im VW-Investorenprozess aus
- Zeugenvernehmung von Wolfgang Hatz vor OLG Braunschweig
- Hatz gab an keine Kenntnis der Akustikfunktion
- Hatz 2023 wegen Betrugs verurteilt rechtskräftig 2025
BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Im milliardenschweren Investorenprozess zur VW -Dieselaffäre hat die Zeugenvernehmung des früheren Chefs der Motorentwicklung bei Audi und späteren Porsche-Vorstands Wolfgang Hatz begonnen. "Mir ist nicht bekannt, dass irgendein VW-Vorstand Kenntnis von dieser Funktion hatte", sagte der 67-Jährige vor dem Oberlandesgericht Braunschweig mit Blick auf die sogenannte Akustikfunktion.
Die Frage nach der Kenntnis ist in dem Zivilverfahren zentral, weil geklärt werden soll, ob VW die Märkte rechtzeitig über die möglichen Auswirkungen der Affäre um millionenfach manipulierte Dieselmotoren informierte. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Skandals Ende September 2015 war der Kurs der VW-Aktie eingebrochen - zeitweise verloren die Vorzugspapiere des Konzerns fast die Hälfte ihres Werts.
Für die Verluste wollen Anleger bis heute entschädigt werden. Den Streitwert beziffert das OLG Braunschweig derzeit mit rund 4,3 Milliarden Euro. Die Volkswagen AG und der VW-Hauptaktionär Porsche SE weisen Vorwürfe mit Blick auf mögliche Verletzungen der Informationspflichten zurück.
Hatz wurde wegen Betrugs verurteilt
Mehrfach betonte der Zeuge Hatz vor dem Braunschweiger Zivilsenat, dass er sich nahezu 20 Jahre später nicht mehr konkret an einzelne Termine aus den Jahren 2007 und 2008 erinnern könne. Allgemein sagte er aber sinngemäß: Wenn in Terminen über illegale Vorrichtung gesprochen worden wäre, würde er sich erinnern und es hätte einen Aufschrei gegeben.
Hatz war 2023 vom Landgericht München wegen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren und zur Zahlung von 400.000 Euro verurteilt worden. Er hatte laut dem Urteil ab 2008 dafür gesorgt, dass Abschalteinrichtungen in die Abgassteuerungen eingebaut wurden. Damit hielten die Autos Grenzwerte auf dem Prüfstand ein, auf der Straße aber nicht. Hatz hatte in dem Verfahren vor Gericht gestanden.
Die Schuldsprüche gegen ihn, den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler und einen Ingenieur waren damals die ersten strafrechtlichen Urteile in Deutschland zum 2015 aufgedeckten Diesel-Skandal. Nach der Revision sind die Urteile seit Ende 2025 rechtskräftig./bch/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 87,54 auf Tradegate (12. Mai 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,98 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7500 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +3,28 %/+50,33 % bedeutet.
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Potenzial durch neue Modelle
VW setzt stark auf das neue Portfolio, um den Effekt zu maximieren:
ID. Polo & ID.3 Neo, ID Cross: Günstigere Einstiegsmodelle (wie der ID. Polo für unter 25.000 € vor Förderung) könnten den "2009-Moment" am ehesten wiederholen.
Volllektrische Modelle (BEV)
- Volkswagen:
- ID.3 (Pure, Pro, Pro S, GTX)
- ID.4 / ID.4 GTX
- ID.5 / ID.5 GTX
- ID.7 / ID.7 Tourer (inkl. GTX-Varianten)
- ID.Buzz (Pro, GTX, Cargo)
- ID. Polo: Verkaufsstart Frühjahr 2026
- ID. Cross: Kompakter E-SUV, Marktstart im Herbst 2026
- ID. Everyone: Geplantes Einstiegsmodell für 2026
- Audi:
- Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron
- Q6 e-tron / Q6 Sportback e-tron
- Q8 e-tron / Q8 Sportback e-tron
- A6 e-tron / S6 e-tron (Sportback und Avant)
- e-tron GT / RS e-tron GT
- Škoda:
- Enyaq / Enyaq Coupé
- Elroq: Neuer kompakter E-SUV
- Epiq: Markteinführung für 2026 geplant
- CUPRA:
- Born / Born VZ
- Tavascan
- Raval: Kleinstwagen-Stromer, Start 2026
- Porsche:
- Taycan (alle Derivate)
- Macan Electric
2. Plug-in-Hybride (PHEV)
Förderfähig für Zulassungen zwischen dem 1. Januar 2026 und dem 30. Juni 2027, sofern sie entweder mindestens 80 km elektrische Reichweite besitzen oder maximal 60 g/km (CO_{2}) ausstoßen. [https://www.bundesumweltministerium.de/foerderung/fragen-und-antworten-zur-e-auto-foerderung, https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/elektroauto/foerderung-elektroautos/]
- Volkswagen:
- Golf eHybrid & Golf GTE
- Passat eHybrid
- Tiguan eHybrid
- Tayron eHybrid
- Touareg eHybrid / Touareg R
- Caddy eHybrid
- Multivan eHybrid
- Audi (TFSI e Modelle):
- A3 Sportback TFSI e
- A5 TFSI e
- A6 TFSI e (Limousine & Avant)
- Q3 / Q3 Sportback TFSI e
- Q5 / Q5 Sportback TFSI e
- Q7 & Q8 TFSI e
- Škoda (iV Modelle):
- Octavia iV / Octavia Combi iV
- Superb iV / Superb Combi iV
- Kodiaq iV
- CUPRA & SEAT:
- CUPRA Leon & Leon Sportstourer e-HYBRID
- CUPRA Formentor e-HYBRID
- CUPRA Terramar e-HYBRID
- SEAT Leon & Leon Sportstourer e-HYBRID
- Porsche (E-Hybrid Modelle):
- Cayenne E-Hybrid
- Panamera E-Hybrid
Ich finde es richtig, dass der Kanzler mal klare Kante gezeigt hat. Jeder kennt doch solche unverschämten Menschen aus seinem Umfeld, sei es als Schüler oder Mitarbeiter eines Unternehmens. Wenn man immer nur klein beigibt, werden diese Menschen nur noch unverschämter und alles wird nur noch schlimmer. Aber mit verbaler Gegenwehr kann man diese Menschen schnell zur Räson bringen. Denn im Grunde handelt es sich dabei um innerlich sehr schwache Menschen.