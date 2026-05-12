🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Börse, Baby!

    1297 Aufrufe 1297 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börse unter Druck: Wer bei steigenden Zinsen verliert!

    Eigentlich hatten viele Anleger auf sinkende Zinsen gehofft. Doch steigende Energiepreise, neue Inflationssorgen und die Unsicherheit vor der nächsten EZB-Entscheidung bringen dieses Szenario ins Wanken.

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Börse unter Druck: Wer bei steigenden Zinsen verliert!
    Foto: Jens Krick - Flashpic

    Ein Gespenst geht in Europa um ... Es ist der Energiepreis-Schock! Durch teure Rohölimporte wird die Inflation angeheizt. Zudem werden viele Produkte, die als Nebenprodukte von Rohöl produziert werden, ebenso teurer: Als da sind Verpackungen der Lebensmittelindustrie, Windeln oder Kondome.

    In Deutschland, dass zu 85 Prozent im Lebensmittelhandel aus den Big Four Aldi, Lidl, Rewe und Edeka besteht, wurden zuletzt die Verbraucherpreise für Lebensmittel teurer. Jetzt kommt der Teuer-Schock hinzu: die Produzentenpreise ziehen zusätztlich an.

    Die Inflationsrate lag im April in Deutschland bei 2,9 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird am 11. Juni über den Leitzins entscheiden, der bei 2,0 Prozent liegt. Führt also an der Zinserhöhung kein Weg mehr vorbei?

    Stärkt die EZB den Euro, veteuert sie damit automatisch den ohnehin mauen Export der großen europäischen Volkswirtschaften. Folge: Das dünne Pflänzchen des Wachstums könnte wieder zu einer Nullnummer werden. 

    Auf der anderen Seite steht die Inflation: Wenn der Nahostkonflikt sich nicht bald in Richtung Frieden entwickelt, wird die Inflation immer weiter voranschreiten.  

    ES IST ZEIT FÜR BÖRSE, BABY!

    Wir diskutieren die Folgen und Aussichten der EZB-Entscheidung am 11. Juni: Welche Branchen profitieren, welche nicht? 

    Unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1,23$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby! Börse unter Druck: Wer bei steigenden Zinsen verliert! Eigentlich hatten viele Anleger auf sinkende Zinsen gehofft. Doch steigende Energiepreise, neue Inflationssorgen und die Unsicherheit vor der nächsten EZB-Entscheidung bringen dieses Szenario ins Wanken.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     