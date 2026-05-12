Börse unter Druck: Wer bei steigenden Zinsen verliert!

In Deutschland, dass zu 85 Prozent im Lebensmittelhandel aus den Big Four Aldi, Lidl, Rewe und Edeka besteht, wurden zuletzt die Verbraucherpreise für Lebensmittel teurer. Jetzt kommt der Teuer-Schock hinzu: die Produzentenpreise ziehen zusätztlich an.

Ein Gespenst geht in Europa um ... Es ist der Energiepreis-Schock! Durch teure Rohölimporte wird die Inflation angeheizt. Zudem werden viele Produkte, die als Nebenprodukte von Rohöl produziert werden, ebenso teurer: Als da sind Verpackungen der Lebensmittelindustrie, Windeln oder Kondome.

Die Inflationsrate lag im April in Deutschland bei 2,9 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird am 11. Juni über den Leitzins entscheiden, der bei 2,0 Prozent liegt. Führt also an der Zinserhöhung kein Weg mehr vorbei?

Stärkt die EZB den Euro, veteuert sie damit automatisch den ohnehin mauen Export der großen europäischen Volkswirtschaften. Folge: Das dünne Pflänzchen des Wachstums könnte wieder zu einer Nullnummer werden.

Auf der anderen Seite steht die Inflation: Wenn der Nahostkonflikt sich nicht bald in Richtung Frieden entwickelt, wird die Inflation immer weiter voranschreiten.

ES IST ZEIT FÜR BÖRSE, BABY!

Wir diskutieren die Folgen und Aussichten der EZB-Entscheidung am 11. Juni: Welche Branchen profitieren, welche nicht?

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