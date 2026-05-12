Börse, Baby!
Börse unter Druck: Wer bei steigenden Zinsen verliert!
Eigentlich hatten viele Anleger auf sinkende Zinsen gehofft. Doch steigende Energiepreise, neue Inflationssorgen und die Unsicherheit vor der nächsten EZB-Entscheidung bringen dieses Szenario ins Wanken.
- Energiepreisschock treibt Inflation und Erzeugerpreise
- EZB-Entscheidung am 11 Juni könnte Zinsen erhöhen
- Starker Euro gefährdet Export und schmälert Wachstum
- Report: Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Ein Gespenst geht in Europa um ... Es ist der Energiepreis-Schock! Durch teure Rohölimporte wird die Inflation angeheizt. Zudem werden viele Produkte, die als Nebenprodukte von Rohöl produziert werden, ebenso teurer: Als da sind Verpackungen der Lebensmittelindustrie, Windeln oder Kondome.
In Deutschland, dass zu 85 Prozent im Lebensmittelhandel aus den Big Four Aldi, Lidl, Rewe und Edeka besteht, wurden zuletzt die Verbraucherpreise für Lebensmittel teurer. Jetzt kommt der Teuer-Schock hinzu: die Produzentenpreise ziehen zusätztlich an.
Die Inflationsrate lag im April in Deutschland bei 2,9 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird am 11. Juni über den Leitzins entscheiden, der bei 2,0 Prozent liegt. Führt also an der Zinserhöhung kein Weg mehr vorbei?
Stärkt die EZB den Euro, veteuert sie damit automatisch den ohnehin mauen Export der großen europäischen Volkswirtschaften. Folge: Das dünne Pflänzchen des Wachstums könnte wieder zu einer Nullnummer werden.
Auf der anderen Seite steht die Inflation: Wenn der Nahostkonflikt sich nicht bald in Richtung Frieden entwickelt, wird die Inflation immer weiter voranschreiten.
ES IST ZEIT FÜR BÖRSE, BABY!
Wir diskutieren die Folgen und Aussichten der EZB-Entscheidung am 11. Juni: Welche Branchen profitieren, welche nicht?
Unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf: