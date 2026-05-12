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    ROUNDUP

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    eBay lehnt Milliarden-Übernahme durch Gamestop ab

    Für Sie zusammengefasst
    • eBay lehnt 55 Milliarden Übernahme durch Gamestop
    • Zweifel an Finanzierung und möglicher Schuldenlast
    • eBay hebt verbesserte Geschäftsentwicklung hervor
    ROUNDUP - eBay lehnt Milliarden-Übernahme durch Gamestop ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Online-Marktplatz Ebay lehnt das 55 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeangebot des Videospiele-Händlers Gamestop ab. Das habe der Chairman von eBay, Paul Pressler, in einem Brief an Gamestop geschrieben, berichtet die "New York Times". Der Übernahmeplan sei "weder glaubwürdig noch attraktiv".

    Gamestop hatte seinen Vorschlag, sich mit eBay - einem Unternehmen, das fast viermal so groß ist - zusammenzuschließen, in der vergangenen Woche bekanntgegeben. Das Angebot hatte unter Experten die Frage aufgeworfen, wie Gamestop sich das überhaupt leisten kann.

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    Zweifel an der Finanzierung

    eBay teilte mit, dass es das Angebot gemeinsam mit seinen Rechts- und Finanzberatern einer gründlichen Prüfung unterzogen habe. In dem Schreiben an Gamestop verwies Pressler auf mehrere Bedenken. Unklar sei nicht nur die Finanzierung der Übernahme, sondern auch die Höhe der Schulden, die dem Unternehmen durch die Transaktion entstehen würden.

    Pressler hob zudem die verbesserte Geschäftsentwicklung von eBay hervor, da das Unternehmen eine Wende vollzogen habe, um besser mit Giganten wie Amazon konkurrieren zu können. "Wir haben unseren strategischen Fokus geschärft, die Umsetzung gestärkt, unseren Marktplatz und das Verkäufererlebnis verbessert und den Aktionären konsequent Kapital zurückgeführt", schrieb Pressler.

    Zockeraktie Gamestop

    Gamestop sorgte zu Beginn der Corona-Pandemie für Schlagzeilen, weil Amateur-Händler aus dem Netz den Kurs der Aktie entgegen den Zweifeln der Wall-Street-Analysten am Geschäftsmodell in die Höhe trieben. Gamestop-Fans und andere private Spekulanten hatten sich vor allem auf der Online-Plattform Reddit verabredet, um gegen Hedgefonds zu wetten, die auf fallende Kurse gesetzt hatten. Indem sie den Aktienkurs des Videospiele-Händlers hochjagten, gelang es ihnen, institutionelle Hedgefonds in Schwierigkeiten zu bringen./chd/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 227,5 auf Tradegate (12. Mai 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -2,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,45 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +33,63 %/+46,37 % bedeutet.




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