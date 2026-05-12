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    ZenaTech mobilisiert den Produktionsbetrieb für Drohnenabwehrsysteme und Abfangdrohnen seiner Tochterfirma Phoenix Aero in Lwiw für die Belieferung der Verteidigungsmärkte in den Golfstaaten

    ZenaTech mobilisiert den Produktionsbetrieb für Drohnenabwehrsysteme und Abfangdrohnen seiner Tochterfirma Phoenix Aero in Lwiw für die Belieferung der Verteidigungsmärkte in den Golfstaaten
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Das Fertigungszentrum in der Westukraine rüstet sich für die steigende Nachfrage nach kampferprobten und kostengünstigen Drohnenabwehrsystemen aus den GCC-Staaten.

     

    Vancouver, British Columbia – 12. Mai 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine neue ukrainische Tochtergesellschaft Phoenix Aero LLC voraussichtlich als Produktions- und Exportzentrum für Drohnenabwehr- und Abfangdrohnensysteme dienen wird, um Kunden aus dem Verteidigungssektor in den Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC) zu beliefern. Aus diesen Ländern, zu denen Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Katar, Kuwait, Bahrain und der Oman zählen, ist eine erhöhte Nachfrage nach skalierbaren und kostengünstigen Drohnenabwehrsystemen zu verzeichnen. Der Betrieb in der Stadt Lwiw soll reale Testbedingungen mit europäischen Kostenstrukturen verbinden und so eine skalierbare Produktion für den regionalen Verteidigungsbedarf der GCC-Staaten sowie für US-Verteidigungspartner im Nahen Osten ermöglichen.

     

    „Der Nahe Osten setzt entschlossen auf verlusttolerante KI-gestützte Drohnenabwehrsysteme, die in großem Maßstab und zu Stückkosten eingesetzt werden können, die für herkömmliche Luftabwehrplattformen nicht machbar sind“, weiß Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Durch die Produktion in der Westukraine können wir Verteidigungskunden in der Region Systeme anbieten, die kontinuierlich an reale Bedrohungsprofile angepasst und zu wettbewerbsfähigen Kosten bzw. in den für solche Einsätze erforderlichen Stückzahlen hergestellt werden. Diese Kombination wird die nächste Generation der mehrschichtigen Luftraumverteidigung prägen, und unser Ziel ist es, uns als führender westlicher Anbieter in diesem Markt zu etablieren.“

     

    Aus Sicht der Unternehmensführung von ZenaTech ist die Westukraine ein strategisch günstiger Standort für die Herstellung und Testung von Drohnen, der mit einem etablierten Pool an Fachkräften im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik, einer wettbewerbsfähigen Produktionsumgebung und einem starken Ökosystem für Drohneninnovationen und iterative Prozesse mit schnellen Entwicklungszyklen punktet. Die Region befindet sich außerdem in unmittelbarer Nähe zu den europäischen Logistikkorridoren, was eine effiziente Ausweitung der Produktionskapazitäten sowie günstige Exportrouten in die Märkte von Verbündeten ermöglicht. Zahlreiche Branchen- und Verteidigungsexperten orten im gesamten Nahen Osten einen starken Anstieg der Nachfrage nach kostengünstigen Drohnenabwehrmaßnahmen. Grund dafür sind anhaltende Bedrohungen durch kostengünstige Fluggeräte, wachsende Anforderungen an den Schutz kritischer Infrastruktureinrichtungen und der verstärkte Einsatz von KI-gestützten Verteidigungssystemen.

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