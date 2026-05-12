A.S.Creation Tapeten: Dividende beschlossen – stabiles Q1-Ergebnis
Trotz rückläufiger Umsätze im ersten Quartal 2026 setzt das Unternehmen auf stabile Ertragskraft, bestätigt seine Jahresziele und beschließt eine Dividende über Vorjahresniveau.
- Hauptversammlung am 12.05.2026 beschließt Dividende für 2025 von 0,15 € je Aktie und entlastet Vorstand und Aufsichtsrat; Abweichen von der sonstigen Ausschüttungsquote (~45 %) aufgrund solider Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation.
- Umsatz im ersten Quartal 2026 sank um 7,1 % auf 29,4 Mio. € (Vj. 31,6 Mio. €), belastet durch geopolitische Unsicherheiten, schwache Baukonjunktur und verhaltene Konsumstimmung.
- Operatives Ergebnis Q1 2026 blieb mit 1,4 Mio. € auf Vorjahresniveau; Rohertragsmarge verbesserte sich auf 55,5 %.
- Ergebnis nach Steuern Q1 2026: 0,7 Mio. € (Vj. 0,8 Mio. €); bereinigtes operatives Ergebnis verbesserte sich von 1,1 Mio. € auf 1,4 Mio. € (ohne Vorjahres-Währungsgewinn 0,3 Mio. €).
- Vorstand bestätigt Jahresprognose 2026: Umsatz zwischen 95 Mio. € und 110 Mio. € und bereinigtes operatives Ergebnis zwischen -1,5 Mio. € und +3,0 Mio. €.
- Strategie und Risiken: Wachstum durch Ausbau der Marktposition sowie Verstärkung von Digitaldruck und E‑Commerce; Fokus auf Effizienzsteigerungen und Kostenmanagement; Risiko steigender Rohstoffpreise (u. a. durch Iran-Konflikt) entscheidend für Marge.
Der Kurs von A.S.Creation Tapeten lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,3000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,74 %
im Plus.
-2,04 %
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-0,69 %
-4,00 %
+18,03 %
-35,71 %
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