Börsen Update Europa - 12.05. - FTSE Athex 20 schwach -1,57 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.263,03 PKT und steigt um +0,01 %. Top-Werte: Jenoptik +9,20 %, Salzgitter +8,72 %, IONOS Group +7,45 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -4,15 %, Sartorius Vz. -4,06 %, Nemetschek -3,96 %

Der DAX steht aktuell (13:59:41) bei 24.092,68 PKT und fällt um -0,79 %. Top-Werte: Bayer +6,05 %, Qiagen +2,54 %, Heidelberg Materials +1,89 % Flop-Werte: Münchener Rück -6,61 %, Zalando -6,39 %, Rheinmetall -3,94 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:35) bei 3.737,61 PKT und fällt um -0,57 %.

Top-Werte: Jenoptik +9,20 %, IONOS Group +7,45 %, Carl Zeiss Meditec +5,26 %

Flop-Werte: Sartorius Vz. -4,06 %, Nemetschek -3,96 %, SILTRONIC AG -2,97 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.836,18 PKT und fällt um -0,88 %.

Top-Werte: Bayer +6,05 %, DHL Group +1,15 %, TotalEnergies +1,04 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -8,49 %, Münchener Rück -6,61 %, Rheinmetall -3,94 %

Der ATX steht bei 5.915,97 PKT und verliert bisher -0,50 %.

Top-Werte: STRABAG +3,07 %, Lenzing +1,89 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,17 %

Flop-Werte: Wienerberger -5,12 %, Palfinger -2,38 %, Erste Group Bank -2,30 %

Der SMI bewegt sich bei 13.101,88 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,42 %, Novartis +1,20 %, Swisscom +1,06 %

Flop-Werte: Swiss Re -3,21 %, Logitech International -1,60 %, Partners Group Holding -0,93 %

Der CAC 40 steht bei 8.004,03 PKT und verliert bisher -0,56 %.

Top-Werte: Euronext +1,18 %, ArcelorMittal +1,18 %, TotalEnergies +1,04 %

Flop-Werte: Societe Generale -3,11 %, Schneider Electric -2,68 %, STMicroelectronics -2,00 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.062,40 PKT und verliert bisher -0,32 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,30 %, Essity Registered (B) +1,00 %, AstraZeneca +0,57 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -3,54 %, Securitas Shs(B) -2,35 %, SSAB Registered (A) -1,70 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.640,00 PKT und fällt um -1,57 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +4,11 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,92 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,69 %

Flop-Werte: Jumbo -3,80 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,70 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,27 %