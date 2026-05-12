Rheinmetall kennt keinen Fachkräftemangel
- Rheinmetall verzeichnet über 300000 Bewerbungen jährlich
- Aufsichtsratschef Grillo sieht keinen Fachkräftemangel
- Rheinmetall beschäftigt aktuell rund 34000 Mitarbeitende
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Waffenschmiede Rheinmetall kann sich vor Bewerbungen kaum retten. "Wir kennen keinen Fachkräftemangel", sagte der Aufsichtsratschef Ulrich Grillo bei der Hauptversammlung der Firma in Düsseldorf. Im vergangenen Jahr seien mehr als 300.000 Bewerbungen bei Rheinmetall eingegangen. Aktuell hat die Firma circa 34.000 Beschäftigte.
Im vergangenen Jahr habe Rheinmetall die Belegschaft im fortgeführten Geschäft um rund 20 Prozent steigern können, sagte der frühere Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), der seit 2016 im Kontrollgremium von Rheinmetall sitzt. Der Personalaufbau werde weitergehen. "Es kommen laufend neue hinzu", sagte Grillo. Rheinmetalls Firmenzentrale ist in Düsseldorf und sein größtes Werk im niedersächsischen Unterlüß, wo rund 4.000 Menschen für den Panzer- und Munitionsfabrikanten arbeiten./fro/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,75 % und einem Kurs von 1.139 auf Tradegate (12. Mai 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -17,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,16 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.916,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +31,95 %/+93,53 % bedeutet.
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Toll. Dann machst ja mit deinen lächerlichen 250 Euro Einsatz einen riesigen Gewinn.
...sportlich.