Rheinmetall kennt keinen Fachkräftemangel

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,75 % und einem Kurs von 1.139 auf Tradegate (12. Mai 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -17,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,16 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.916,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +31,95 %/+93,53 % bedeutet.