Münchener Rück Aktienkurs sinkt weiter - -6,61 % - 12.05.2026

Die Münchener Rück Aktie ist bisher um -6,61 % auf 467,00€ gefallen. Das sind -33,05 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Münchener Rück Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,06 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 467,00€, mit einem Minus von -6,61 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die Münchener Rück ist einer der weltweit größten Rückversicherer, aktiv in Rückversicherung, Erstversicherung (ERGO) und Speziallösungen für Industrie- und Großrisiken. Starke Position in Naturkatastrophen- und Spezialrisiken, hohe Modellierungs- und Datenkompetenz. Hauptkonkurrenten: Swiss Re, Hannover Rück, SCOR, Berkshire Hathaway Re. USP: Größe, Diversifikation, Risikomodellierung, Kapitalstärke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Münchener Rück Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,04 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Münchener Rück Aktie damit um -8,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,42 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Münchener Rück um -17,04 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,79 % geändert.

Münchener Rück Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,27 % 1 Monat -15,42 % 3 Monate -13,04 % 1 Jahr -22,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Münchener Rück Aktie

Stand: 12.05.2026, 14:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit um die Kursentwicklung der Münchener Rück: der Kurs bewegt sich von ca. 570€ auf rund 470€, viele halten den Rückgang für übertrieben, andere warten auf Ruhe, bevor nachgekauft wird. Fundamentale/Valuation-Punkte: Jefferies hält Hold (Ziel 600€); Barclays/Overweight (~606€); RBC/Neutral (560€). Langfristig: starke Cash-Generierung, KGV im einstelligen Bereich; Frage, ob Erwartungen eingepreist sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Münchener Rück eingestellt.

Informationen zur Münchener Rück Aktie

Es gibt 131 Mio. Münchener Rück Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,56 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Münchener Rück

Hannover Rueck, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,60 %. Berkshire Hathaway Registered (B) notiert im Plus, mit +0,69 %. Swiss Re notiert im Minus, mit -3,21 %.

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Ob die Münchener Rück Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Münchener Rück Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.