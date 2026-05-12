🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück

    Besonders beachtet!

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Münchener Rück Aktienkurs sinkt weiter - -6,61 % - 12.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Münchener Rück Aktie bisher Verluste von -6,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Münchener Rück Aktie.

    Besonders beachtet! - Münchener Rück Aktienkurs sinkt weiter - -6,61 % - 12.05.2026
    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    Die Münchener Rück ist einer der weltweit größten Rückversicherer, aktiv in Rückversicherung, Erstversicherung (ERGO) und Speziallösungen für Industrie- und Großrisiken. Starke Position in Naturkatastrophen- und Spezialrisiken, hohe Modellierungs- und Datenkompetenz. Hauptkonkurrenten: Swiss Re, Hannover Rück, SCOR, Berkshire Hathaway Re. USP: Größe, Diversifikation, Risikomodellierung, Kapitalstärke.

    Münchener Rück Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.05.2026

    Die Münchener Rück Aktie ist bisher um -6,61 % auf 467,00 gefallen. Das sind -33,05  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Münchener Rück Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,06 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 467,00, mit einem Minus von -6,61 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.833,56€
    Basispreis
    17,93
    Ask
    × 13,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.134,41€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 12,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Münchener Rück Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,04 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Münchener Rück Aktie damit um -8,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,42 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Münchener Rück um -17,04 % verloren.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,79 % geändert.

    Münchener Rück Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,27 %
    1 Monat -15,42 %
    3 Monate -13,04 %
    1 Jahr -22,30 %
    Stand: 12.05.2026, 14:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Münchener Rück Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit um die Kursentwicklung der Münchener Rück: der Kurs bewegt sich von ca. 570€ auf rund 470€, viele halten den Rückgang für übertrieben, andere warten auf Ruhe, bevor nachgekauft wird. Fundamentale/Valuation-Punkte: Jefferies hält Hold (Ziel 600€); Barclays/Overweight (~606€); RBC/Neutral (560€). Langfristig: starke Cash-Generierung, KGV im einstelligen Bereich; Frage, ob Erwartungen eingepreist sind.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Münchener Rück eingestellt.

    Zur Münchener Rück Diskussion

    Informationen zur Münchener Rück Aktie

    Es gibt 131 Mio. Münchener Rück Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,56 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 12.05. - FTSE Athex 20 schwach -1,57 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Dax fällt Richtung 24.000 Punkte - Keine Lösung im Iran-Krieg


    Nach einer Stabilisierung zum Wochenauftakt hat der Dax am Dienstag erneut nachgegeben. Die weiter angespannte Lage im Iran-Krieg belastet. Die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran hält zwar noch, hängt laut US-Präsident Donald …

    Munich-Re-Aktie rutscht deutlich ab


    Der Rückversicherungsriese Munich Re bleibt hochprofitabel und bestätigt seine Jahresziele. Doch trotz eines kräftigen Gewinnsprungs sorgen schwächere Vertragserneuerungen, rückläufige Einnahmen und fehlende Wachstumsimpulse für Ernüchterung an der Börse. Weniger Katastrophen, deutlich mehr Gewinn Ein Jahr nach den milliardenschweren Waldbränden in Kalifornien läuft das operative Geschäft bei Munich Re wieder deutlich ruhiger. Genau das spiegelt sich […] The post Munich-Re-Aktie rutscht deutlich ab first appeared on sharedeals.de.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Münchener Rück

    Hannover Rueck, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,60 %. Berkshire Hathaway Registered (B) notiert im Plus, mit +0,69 %. Swiss Re notiert im Minus, mit -3,21 %.

    Münchener Rück Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Münchener Rück Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Münchener Rück Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Münchener Rück

    -7,07 %
    -8,77 %
    -15,69 %
    -13,35 %
    -22,47 %
    +49,93 %
    +103,29 %
    +206,28 %
    +1.216,18 %
    ISIN:DE0008430026WKN:843002
    Münchener Rück direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Münchener Rück Aktienkurs sinkt weiter - -6,61 % - 12.05.2026 Am heutigen Handelstag muss die Münchener Rück Aktie bisher Verluste von -6,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Münchener Rück Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     