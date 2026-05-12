Millennial gibt den Start des Phase-3-Bohrprogramms bei seinem Banio-Kaliprojekt bekannt

12. Mai 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=N3ttNz3Avvs&ra=m -) freut sich bekannt zu geben, dass es sein Phase-3-Bohrprogramm bei seinem Flaggschiff-Kaliumkarbonat-Projekt Banio in Gabun begonnen hat. Das Programm umfasst vier weitere kaliumspezifische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca. 4.000 m und dient der Erkundung der Ausdehnung der Kaliumbestände südlich und westlich der derzeit abgegrenzten Mineralisierung.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, kommentierte: „Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass wir mit unseren Bohrungen der Phase 3 in Banio begonnen haben – ein wichtiger Schritt, um weiteren Wert aus diesem vielversprechenden Kaliprojekt zu erschließen. Die vier geplanten Bohrlöcher, die südlich und westlich der bisherigen Bohrungen liegen, sollen eine potenzielle Ressourcenerweiterung untermauern und das Ausmaß der Chancen in Banio weiter verdeutlichen. Zwei der geplanten Bohrlöcher, BA-007 und BA-008, befinden sich auf der kürzlich erworbenen Explorationslizenz Haute Banio, was die strategische Bedeutung dieser Akquisition unterstreicht, die auch die Küstenregion des Projekts umfasst und näher am geplanten Hafen sowie an anderer geplanter Infrastruktur liegt. Das Unternehmen verfügt über eine beträchtliche gemessene Mineralressourcenschätzung („MRE“) von 648,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 15,7 % KCl, eine angezeigte MRE von 1,8 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl sowie über eine abgeleitete MRE von 3,56 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl (siehe Pressemitteilungen vom 29. Dezember 2025 und 17. November 2025), und wir sind der Ansicht, dass diese zusätzlichen Bohrungen in einem bisher nicht erprobten Gebiet das Potenzial haben, die Ressourcenbasis des Projekts zu erweitern. Nach Abschluss des Bohrprogramms wird eine aktualisierte MRE durchgeführt und in die laufende endgültige Machbarkeitsstudie („DFS“) des Unternehmens einfließen, deren Fertigstellung bis Ende 2026 weiterhin planmäßig verläuft.“