Ihre wichtigsten Termine
Heute: Feiertag "Pfingstmontag" - Börse in Deutschland und den USA geschlossen!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 4/26
09:30 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 4/26
14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 4/26
Hinweis
Deutschland: Pfingstmontag, Feiertag, Börse geschlossen
USA: Feiertag, Börse geschlossen
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 25.05.2026Keine Termine am 25.05.2026
Webinare
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|27.05. 14:00
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|WH SelfInvest: Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile
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