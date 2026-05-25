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    Ihre wichtigsten Termine

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    Heute: Feiertag "Pfingstmontag" - Börse in Deutschland und den USA geschlossen!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute: Feiertag "Pfingstmontag" - Börse in Deutschland und den USA geschlossen!

    Konjunkturdaten

    07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 4/26
    09:30 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 4/26
    14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 4/26

    Hinweis

    Deutschland: Pfingstmontag, Feiertag, Börse geschlossen
    USA: Feiertag, Börse geschlossen


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 25.05.2026

    Keine Termine am 25.05.2026
    alle Termine anzeigen »


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