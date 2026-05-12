🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKopin AktievorwärtsNachrichten zu Kopin

    APA ots news

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brau Union Österreich baut am Standort Schwechat die...

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwechat betreibt acht E-LKW für Bierauslieferung
    • Rund 25 Prozent der Wiener Lieferungen elektrisch
    • Mobilitätsministerium förderte 24 E-LKW mit 4,2 Mio
    APA ots news - Brau Union Österreich baut am Standort Schwechat die...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    APA ots news: Brau Union Österreich baut am Standort Schwechat die elektrisch angetriebene Bierauslieferung in Wien aus

    Wien (APA-ots) - Bei einem Lokalaugenschein in Wien überzeugte sich Bundesminister
    Hanke von der erfolgreich umgesetzten Förderung.

    Mit der Umrüstung der eigenen Lkw-Flotte am Standort Schwechat auf insgesamt 8 E-LKW hat die Brau Union Österreich einen weiteren Schritt zur Reduktion von CO2-Emissionen gesetzt. Seit Ende 2025 werden einige Kund:innen im Wiener Gebiet, hauptsächlich innerhalb des Gürtels sowie im 15. und 19. Wiener Gemeindebezirk, vom Standort Schwechat aus elektrisch mit Bier versorgt. Insgesamt werden bereits rund 23 % der Gesamtflotte für die Bierauslieferung von Schwechat aus mit E-Antrieb betrieben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nasdaq Stock Market Inc!
    Long
    82,33€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 13,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    95,64€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 11,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch die Infrastruktur am Standort wurde erneuert. Für die Ladung der Elektro-LKW in Schwechat bezieht die Brau Union ausschließlich erneuerbaren Strom aus Österreich.

    "Nach einem ersten Schritt mit einem E-Lkw und der Teilnahme am "Zero emission Transport-Projekt" der WKW im 1. und 2. Bezirk, konnten wir die E-Lkw-Flotte am Standort Schwechat auf nunmehr acht E -LKW ausbauen. Derzeit können so rund 25 % der täglichen Auslieferungen an Kund:innen in Wien und Wien Umgebung vom Lager in Schwechat aus mit E-Lkws geleistet werden. Somit liefern wir nicht nur Bier, sondern auch ein klares Bekenntnis zur Verringerung von CO2 -Emissionen. Wir setzen bedarfsorientiert vielfältige Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen im Bereich Logistik der Brau Union Österreich, so sind in Linz und Umgebung teilweise CNG-LKW im Einsatz, österreichweit haben wir eine groß angelegte Kooperation mit unserem Partner Einride, um auch einen Teil der Transporte zwischen einzelnen Brauereien und Lagern im Raum Steiermark, Oberösterreich und Niederösterreich mit E-Antrieb durchzuführen", so Othmar Tantscher, Manager Customer Service & National Logistics der Brau Union Österreich.

    Mobilitätsminister Peter Hanke: "Ich freue mich, dass zahlreiche Betriebe in Österreich den Weg zur E-Mobilität auch im Schwerverkehr beschreiten. Im Zuge unseres Programms eMOVE Austria konnten wir die Brauunion bei ihrer Anschaffung von 24 E-LKW mit rund 4,2 Mio. Euro unterstützen. Das ist ein klares Signal dieser Bundesregierung für die Mobilitätswende und auch der Beweis dafür, dass E-Mobilität im Nutzfahrzeugbereich angekommen ist!"

    Zwtl.: Förderung als wichtige Umsetzungshilfe

    Mit dem E-Mobilitätsprogramm "eMOVE Austria" investiert das Mobilitätsministerium unter der Führung von Bundesminister Peter Hanke massiv in den Umstieg auf emissionsfreien Verkehr. Die Brau Union Österreich hat für die Anschaffung von insgesamt 24 neuer E-LKW eine Förderung des Mobilitätsministeriums in der Höhe von 4,2 Millionen Euro zugesagt bekommen. Acht dieser E-LKW sind bereits von der Brauerei Schwechat aus im Einsatz, wovon sich Minister Hanke selbst ein Bild machen konnte. 16 weitere E-LKW werden in den nächsten Monaten in der Logistikflotte an mehreren Standorten eingesetzt, um die emissionsreduzierte Bierauslieferung österreichweit auszubauen.

    Die Brau Union arbeitet im Rahmen der globalen
    Nachhaltigkeitsstrategie von HEINEKEN "Brew a Better World" seit mehreren Jahren an der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen. Details zu "Brew a Better World" und aktuellen Initiativen der Brau Union sind abrufbar unter: https://www.brauunion.at/nachhaltigkeit/ sowie Sustainability and Responsibility | The HEINEKEN Company

    Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

    Rückfragehinweis:
    Brau Union Österreich
    Florian Zimmer
    Head of Communications
    Telefon: +43 664 8380319
    E-Mail: florian.zimmer@brauunion.com
    Website: https://www.brauunion.at/

    Ruth Manzenreiter
    Corporate Affairs
    ruth.manzenreiter@brauunion.com
    Telefon: 0664/8381138
    Website: https://www.brauunion.at/

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4056/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0137 2026-05-12/14:00

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Information Services Group Aktie

    Die Information Services Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 3,52 auf Tradegate (11. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Information Services Group Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Information Services Group bezifferte sich zuletzt auf 167,34 Mio..

    Information Services Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6800 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Kopin - 888358 - US5006001011

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kopin. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    APA ots news Brau Union Österreich baut am Standort Schwechat die... Bei einem Lokalaugenschein in Wien überzeugte sich Bundesminister Hanke von der erfolgreich umgesetzten Förderung. Mit der Umrüstung der eigenen Lkw-Flotte am Standort Schwechat auf insgesamt 8 E-LKW hat die Brau Union Österreich einen weiteren …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     