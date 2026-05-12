Vizsla Silver gibt Wechsel des Unternehmenssekretärs bekannt

Vancouver, British Columbia (12. Mai 2026) / IRW-Press / Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) („Vizsla Silver“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass Susy Horna mit sofortiger Wirkung die Rolle der Unternehmenssekretärin übernimmt und damit Jen Hanson ablöst.

„Wir möchten Jen Hanson für die Professionalität, Erfahrung und Weisheit danken, die sie Vizsla Silver in den letzten Jahren eingebracht hat“, kommentierte Michael Konnert, CEO. „Jen hat maßgeblich zum Erfolg von Vizsla Silver beigetragen, und wir wünschen ihr alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen. Darüber hinaus heißen wir Susy Horna, eine erfahrene Führungskraft im Bergbausektor mit umfangreicher Erfahrung in der Unterstützung mexikanischer Silberunternehmen, im Team willkommen.“

Die aus Peru stammende Susy bringt mehrjährige Berufserfahrung in den rechtlichen Bereichen der Bergbau-, Öl- und Gas- sowie der Schifffahrtsindustrie mit. Vor ihrem Eintritt bei Vizsla Silver war Susy als Managerin für Unternehmensunterlagen und Governance bei First Majestic Silver Corp. tätig und vor der Übernahme durch First Majestic Silver Corp. als Unternehmenssekretärin bei Gatos Silver, Inc. Susy war außerdem als Unternehmenssekretärin für verschiedene börsennotierte und private Unternehmen innerhalb der Augusta Group of Companies sowie als Rechtsassistentin für Pacific Northwest LNG, Seaspan Corporation und Southwestern Resources Corp. tätig.

Über Vizsla Silver

Vizsla Silver ist ein kanadisches Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, British Columbia, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Flaggschiff-Projekts Panuco (Silber-Gold) in Sinaloa, Mexiko, konzentriert. Das Unternehmen hat im November 2025 eine Machbarkeitsstudie für Panuco abgeschlossen, die eine Jahresproduktion von 17,4 Mio. Unzen Silberäquivalent über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 9,4 Jahren, einen Barwert (NPV) nach Steuern (5 %) von 1,8 Mrd. US-Dollar, einen IRR von 111 % und eine Amortisationszeit von 7 Monaten bei einem Silberpreis von 35,50 US-Dollar/Unze und einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar/Unze. Vizsla Silver strebt an, sich als führendes Silberunternehmen zu positionieren, indem es bei Panuco einen zweigleisigen Entwicklungsansatz verfolgt, der die Minenerschließung vorantreibt und gleichzeitig die Exploration im gesamten Gebiet mit kostengünstigen Mitteln fortsetzt.