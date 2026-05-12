Das Crawford-Projekt von Canada Nickel hat die vorletzte Hürde bei der Bundesgenehmigung genommen

Entwurf des Umweltverträglichkeitsberichts von der kanadischen Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde veröffentlicht

Erstes Bergbauprojekt, das diese Phase gemäß dem Bundesgesetz über Umweltverträglichkeitsprüfungen von 2019 erreicht hat

Endgültige Genehmigungsentscheidung für Anfang Sommer 2026 angestrebt

TORONTO, Ontario – 12. Mai 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nicke ... – freut sich bekannt zu geben, dass die kanadische Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde („IAAC“) den Entwurf des Umweltverträglichkeitsberichts („Bericht“) für das Crawford-Nickelprojekt („Crawford“) veröffentlicht hat, wodurch Crawford der endgültigen Genehmigungsentscheidung auf Bundesebene, die für den Frühsommer 2026 erwartet wird, einen Schritt näher gekommen ist.

Der Berichtsentwurf stellt die vorletzte Phase des bundesstaatlichen Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens dar und enthält die vorläufigen Schlussfolgerungen der IAAC zum Projekt sowie die vorgeschlagenen Genehmigungsauflagen.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: „Crawford hat nun alle wichtigen Meilensteine im bundesstaatlichen Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren erreicht, und wir liegen weiterhin fest im Zeitplan für eine endgültige Genehmigungsentscheidung bis Anfang dieses Sommers. Kanadas Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz trat 2019 mit einem deutlich breiteren Auftrag als die Vorgängergesetzgebung in Kraft – es verlangt von Projekten, nicht nur Umweltverantwortung nachzuweisen, sondern auch positive Ergebnisse in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Wirtschaft sowie hinsichtlich der Rechte indigener Völker. Dass wir Crawford in etwas mehr als sechs Jahren von den ersten Bohrungen bis zu diesem Meilenstein vorangebracht haben – als erstes Bergbauprojekt, das dies unter diesen strengeren Standards geschafft hat, spiegelt die Qualität unseres Teams und die intensive Arbeit wider, die wir in dieses Projekt gesteckt haben.“