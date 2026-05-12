Knaus Tabbert startet 2026 mit verbessertem Ergebnis
Trotz rückläufigem Umsatz im ersten Quartal 2026 zeigt das Unternehmen verbesserte Profitabilität, starken Cashflow und bestätigt seine ambitionierte Jahresprognose.
Foto: Knaus Tabbert AG
- Umsatz im Q1 2026: EUR 249,1 Mio. (−15,7% vs. EUR 295,6 Mio. im Vorjahr); Absatz 5.190 Einheiten (−8,3%).
- Produktmix: Reisemobile deutlich unter Vorjahr, Camper Vans mit Absatzplus von 18,7%.
- Bereinigtes EBITDA: EUR 15,6 Mio. (Vorjahr EUR 8,5 Mio.); bereinigte EBITDA‑Marge 6,3% (Vorjahr 2,9%); Nettoergebnis EUR 3,8 Mio. (Vorjahr −4,7 Mio.).
- Free Cashflow mehr als verdoppelt auf EUR 30,5 Mio. (Vorjahr EUR 14,6 Mio.); Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit EUR 32,6 Mio.
- Auftragsbestand zum 31.03.2026: EUR 363 Mio. (Vorjahr EUR 341 Mio.).
- Prognose für 2026 bestätigt: erwarteter Konzernumsatz rund EUR 950 Mio. und bereinigte EBITDA‑Marge von 5,0–7,0%.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Knaus Tabbert ist am 12.05.2026.
Der Kurs von Knaus Tabbert lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,730EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im
Plus.
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