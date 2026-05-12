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    Scout24 auf dem Kapitalmarkttag 2026: Neues Agentic OS & Wachstumspläne

    Scout24 zündet die nächste Wachstumsstufe: Mit Agentic OS, immo.ai und klaren Finanzzielen setzt der Immobilienplattform-Pionier neue Maßstäbe für Effizienz und Profitabilität.

    Scout24 auf dem Kapitalmarkttag 2026: Neues Agentic OS & Wachstumspläne
    Foto: Scout24 SE
    • Scout24 hat auf dem Kapitalmarkttag 2026 die nächste Wachstumsphase vorgestellt, basierend auf dem „Agentic OS für Immobilien“ und einer KI-gestützten Plattformentwicklung
    • Das Unternehmen übertrifft alle Ziele des letzten Kapitalmarkttags 2024 vorzeitig, was auf starke Umsetzungskraft und Erfolg hindeutet
    • Das „Agentic OS“ kombiniert die bestehende Infrastruktur von Scout24 mit einer Intelligence-Ebene, die auf einzigartigen Daten und KI (immo.ai) basiert, um Prozesse zu automatisieren und Nutzerinteraktionen zu verbessern
    • Für die Jahre 2027 bis 2028 plant Scout24 ein jährliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie eine EBITDA-Marge von rund 64 %
    • Das Unternehmen stärkt sowohl das Professional-Segment durch tiefere Workflow-Integration und Subscription-Wachstum als auch das Private-Segment durch Ausbau von Miet-Subscriptions und digitalen Dienstleistungen
    • Der aktualisierte Finanzplan betont die Skalierbarkeit, Profitabilität und Cash-Generierung, mit Fokus auf Innovation durch KI und Automatisierung sowie disziplinierte Kapitalallokation, inklusive Dividenden und Aktienrückkäufen

    Der nächste wichtige Termin, Kapitalmarkttag, bei Scout24 ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von Scout24 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 72,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,94 % im Plus.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.056,50PKT (-0,93 %).


    Scout24

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    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8
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