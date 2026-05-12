Kingsmen schließt satellitengestützte topografische Präzisionsvermessungen auf einer Fläche von 60 km² in Las Coloradas und Almoloya ab und treibt damit die Bohrzielfestlegung im hochgradigen Silber-Gold-Revier Parral in Chihuahua, Mexiko, voran

- Erfassung hochauflösender satellitengestützter topografischer Daten auf einer Fläche von 60 km² in Las Coloradas (32 km²) und Almoloya (28 km²)

- Ein geologisches 3D-Modell, das Topografie, Oberflächengeochemie, Magnetik, IP/Widerstandsmessungen und Bohrdaten integriert, ist in Las Coloradas derzeit in Bearbeitung.

- Die Präzisionsdaten unterstützen unmittelbar das laufende Bohrprogramm und die Identifizierung neuer Silber-Gold-Ziele entlang eines 4,5 Kilometer langen mineralisierten Trends.

Vancouver, British Columbia, 12. Mai 2026 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG | OTCQB: KNGRF | FWB: TUY) („Kingsmen” oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass es die hochauflösenden satellitengestützten Vermessungen der Projekte Las Coloradas (32 km²) und Almoloya (28 km²) in Chihuahua, Mexiko, abgeschlossen hat. Die Arbeiten wurden von PhotoSat mit Sitz in Vancouver durchgeführt, einem weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der satellitengestützten topografischen Präzisionskartierung.

Kingsmen verfügt damit über detaillierte topografische Höhenliniendaten in Abständen von 1 m, 5 m, 10 m und 50 m für beide Projekte. Dieser Präzisionsdatensatz wird verwendet, um die Position von Diamantbohrlöchern und Explorationsdaten genauer zu bestimmen, während das Unternehmen die Folge-, Step-out- und Erstbohrungen in den neuen Silber-Gold-Zielgebieten fortsetzt.

Kingsmen erstellt derzeit eine umfassende 3D-Zusammenstellung aus topografischen Daten, geochemischen Oberflächenproben, magnetischen Daten, Daten zur induzierten Polarisation/zum spezifischen Widerstand sowie geologischen Daten und Bohrlochdaten für das Projekt Las Coloradas. Diese Integration von Datensätzen in Verbindung mit dem laufenden Bohrprogramm ermöglicht die Identifizierung neuer Bohrziele und liefert ein klareres Verständnis der vertikalen und lateralen Verteilung der Silber-Gold-Mineralisierung – ihrer Varianten, ihrer mineralisierten Strukturen und ihrer Beziehung zu verschiedenen geologischen Verbänden, unter anderem Sedimenten, Vulkangesteinen und Intrusionen.