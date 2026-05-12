Die Bewertung von n8n verdoppelt sich auf 5,2 Mrd. US-Dollar, da SAP eine strategische Investition tätigt und plant, die KI-Plattform in Joule Studio zu integrieren

ORLANDO, Florida, und BERLIN, 12. Mai 2026 /PRNewswire/ -- n8n, die KI-Orchestrierungsplattform, gab heute eine strategische Investition von SAP sowie eine mehrjährige geschäftliche Partnerschaft bekannt. Die Investition bewertet n8n mit 5,2 Mrd. US-Dollar – mehr als doppelt so viel wie die vorherige Bewertung von 2,5 Mrd. US-Dollar, die vor weniger als einem Jahr erzielt wurde. Die beiden Unternehmen haben zudem eine mehrjährige Geschäftsvereinbarung unterzeichnet, wonach die Workflow-Automatisierungsplattform von n8n nativ in Joule Studio, die Agent-Entwicklungsumgebung von SAP innerhalb der SAP Business AI Platform, integriert wird.

Der Deal markiert den Einstieg von n8n in den Bereich der KI-Infrastruktur für Unternehmen und stellt einen wichtigen Meilenstein für das europäische Technologie-Ökosystem dar

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Gemeinsam markieren die strategische Investition und die Geschäftspartnerschaft einen bedeutenden Meilenstein für n8n: den Punkt, an dem eine aus der Open-Source-Community hervorgegangene Plattform zu einem zentralen KI-Workflow-Tool für eines der weltweit größten Unternehmen wird. n8n zählt bereits mehr als 1.400 Unternehmenskunden sowie eine Community von 1,7 Millionen monatlich aktiven Entwicklern und Erstellern – von Fortune-500-Teams, die geschäftskritische Prozesse betreiben, bis hin zu unabhängigen Entwicklern und Start-ups, die Automatisierungen von Grund auf neu entwickeln.

Diese spezifische Integration bietet Unternehmensteams eine visuelle, flexible Automatisierungsumgebung – die No-Code-, Low-Code- und Pro-Code-Entwickler unterstützt – und die von Anfang an SAPs Engagement für Sicherheit und Compliance widerspiegelt. Mit über 1.000 Integrationen, die Business-Tools, Datenbankplattformen und KI-Modelle umfassen, ermöglicht n8n in Joule Studio Teams, SAP-Systeme innerhalb von Minuten mit dem breiteren Technologie-Stack zu verbinden, auf den ihre Organisationen angewiesen sind.

Das Wachstum von n8n spiegelt das Tempo wider, mit dem die Nachfrage von Unternehmen nach agentenbasierter KI zunimmt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Workflow-Tools ist n8n für das Agentenzeitalter konzipiert. Die Plattform unterstützt die Multi-Agent-Orchestrierung und ermöglicht es KI-Systemen, Geschäftsereignisse zu identifizieren, Entscheidungen zu koordinieren und nachgelagerte Aktionen auszulösen – und das alles in einer überprüfbaren, anpassbaren Umgebung, die mit den meisten KI-Modellen kompatibel ist.