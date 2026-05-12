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    Delticom: Q1-Geschäftsverlauf mit Fokus auf Profitabilität stabilisiert

    Trotz rückläufiger Kennzahlen im ersten Quartal hält das Unternehmen an seiner Jahresprognose fest und richtet den Fokus klar auf Profitabilität und finanzielle Stabilität.

    Delticom: Q1-Geschäftsverlauf mit Fokus auf Profitabilität stabilisiert
    Foto: vadimborkin - 258917169
    • Bruttowarenvolumen 121 Mio. € (Q1 2025: 128 Mio.; -5,9%) und Umsatz 99 Mio. € (Q1 2025: 105 Mio.; -6,1%).
    • Operatives EBITDA Q1/26 bei 1,1 Mio. € (Q1/25: 1,6 Mio.), Gesamt-EBITDA 1,0 Mio. €.
    • Konzernergebnis/Periodenüberschuss -1,2 Mio. € und Ergebnis je Aktie -0,08 € – damit auf Vorjahresniveau.
    • Gesamtjahresprognose bestätigt: Umsatzziel 480–520 Mio. €, geplantes operatives EBITDA 19–24 Mio. €.
    • Geschäftsstrategie: verstärkter Fokus auf Profitabilität; wetterbedingt kein früher Start ins Sommerreifengeschäft; EU-Umsatz rückläufig, Nicht-EU-Umsatz +15,5%.
    • Bilanzkennzahlen: Eigenkapital 53,1 Mio. € (+4,6 Mio.), Eigenkapitalquote 22,0% (+2,3 Prozentpunkte); Liquidität leicht gesunken auf 5,3 Mio. €.

    Der nächste wichtige Termin, um 14:30 Uhr, bei Delticom ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von Delticom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,31 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,5600EUR das entspricht einem Plus von +0,79 % seit der Veröffentlichung.


    Delticom

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    ISIN:DE0005146807WKN:514680
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