Lufthansa will italienische Airline Ita schnell übernehmen

Der Lufthansa-Anteil wird damit von derzeit 41 Prozent auf 90 Prozent steigen. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird für das erste Quartal 2027 erwartet. Der Kaufpreis für die zweite Tranche beträgt fest vereinbarte 325 Millionen Euro. Auch die restlichen zehn Prozent kann Lufthansa nach eigenen Angaben ab 2028 erwerben. Für den Einstiegsanteil von 41 Prozent hat Lufthansa 326 Millionen Euro verbucht.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Lufthansa -Konzern baut sein europäisches Netz nach Süden aus. Das Unternehmen will bei seiner italienischen Beteiligung, der früheren Staats-Airline Ita, möglichst schnell die Mehrheit übernehmen. Entsprechende Optionen werde man in diesem Juni ziehen, kündigte Vorstandschef Carsten Spohr auf der Hauptversammlung des MDax -Konzerns in Frankfurt an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Vor der Tür stehen Flugbegleiter der Cityline



Die Aktionäre des Konzerns hatten sich in der Messehalle erstmals seit 2019 wieder zu einer Hauptversammlung in Präsenz versammelt. Gefeiert wurde erneut der 100. Jahrestag zur Gründung der ersten Lufthansa. Kritische Fragen an den Vorstand drehten sich vor allem um die Versorgungssicherheit beim Kerosin sowie um die fortgesetzten Arbeitskämpfe mit den Crews der Kerngesellschaft Lufthansa und der abrupt stillgelegten Regionaltochter Cityline. "Niemand weiß, wie es weitergeht", klagt die freigestellte Flugbegleiterin Lydia Kowarzik, die mit ihren Kolleginnen draußen vor der Tür die Aktionäre auf ihre Probleme aufmerksam machen will.

"Nichts ist bei der Lufthansa so sicher wie der nächste Streik", sagt auch der Vertreter der genossenschaftlichen Investmentgesellschaft Union Investment, Henrik Pontzen. Er stärkt dem Management im streikbelasteten Tarifkonflikt mit den Crews zwar den Rücken, verlangt aber gleichzeitig eine Abkehr von der Strategie, die hohen Tariflöhne bei der Kerngesellschaft Lufthansa mit neuen Tochtergesellschaften zu umgehen. "Das schafft nur neue, teure Doppelstrukturen und zerstört das Vertrauen", erklärt der Bank-Manager.

VC will Vorstand nicht entlasten



Gespräche zu tariflichen Themen könnten mit dem Arbeitgeber nicht mehr auf rationaler Ebene geführt werden, klagte der Präsident der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit, Andreas Pinheiro. Konkrete Vorschläge zu einer möglichen Schlichtung seien ausgeschlagen worden. Das Management nehme weitere Streiks, operative Schäden und wirtschaftliche Belastungen offenbar bewusst in Kauf. Die VC empfahl den Aktionären, den Vorstand nicht zu entlasten.

Die Ita ist als Nachfolgerin der legendären Alitalia die vierte einstige Staats-Airline, die Lufthansa nun vollständig in ihren Konzern integriert. Vorher waren bereits die Gesellschaften Österreichs, der Schweiz und Belgiens übernommen worden. Die Gesellschaften haben dabei in der Vergangenheit ihre Namen und ihre heimischen Drehkreuze behalten.

Multi-Hub ist kein Selbstzweck



Diese Strategie sei kein Selbstzweck, erklärte Spohr. Als nationale Airline mit nur einem Heimatmarkt wäre Lufthansa global nicht wettbewerbsfähig. Aktuell würden nur noch rund 20 Prozent des Gruppenumsatzes in Deutschland generiert. Nächstes Übernahmeziel ist die portugiesische Tap, bei der Lufthansa in Konkurrenz zur Air France/KLM zunächst für eine Minderheitsbeteiligung ein bindendes Angebot an die Behörden abgeben will.

Derartige Übernahmen stehen regelmäßig unter der Wettbewerbskontrolle der Europäischen Union. Beim Ita-Deal mussten Lufthansa und Ita unter anderem Start- und Landerechte in Mailand und Rom an Konkurrenten abgeben.

Ita ist modernste Airline des Konzerns



Mit Ita erwirbt die Lufthansa ein durchsaniertes, hochmodernes Luftfahrtunternehmen. Nach Spohrs Worten verfügt die Ita über die modernste Flotte im Konzern. Von den 106 Flugzeugen mit einem Durchschnittsalter von 6,5 Jahren entsprechen rund 70 Prozent allerneuesten Standards, auch was den Kerosinverbrauch und damit den CO2-Ausstoß anbelangt.

Mit der Ita habe man die schnellste Integration in der Konzerngeschichte geschafft, sagte Spohr. "Fluggäste erleben Ita Airways bereits heute als integrierten Teil der Lufthansa Group. Mit einheitlichen Buchungs-, Vertriebs- und Tarif-Systemen, dem Vielfliegerprogramm Miles and More, der Star Alliance Mitgliedschaft oder dem Zugang zu unserem weltweiten Netz von Premium Lounges."

2025 hat die Ita erstmals einen Netto-Gewinn ausgewiesen, in Höhe von 209 Millionen Euro. 90 Millionen Euro wurden nach Frankfurt überwiesen. Künftig soll sie von Konzern-Synergien im Einkauf wie auch bei der Vermarktung profitieren. Die Frachträume der Passagierflüge werden bereits von der Lufthansa Cargo vermarktet und entsprechen der Kapazität von drei großen Boeing 777-Frachtern.

Neuwahlen für den Aufsichtsrat



Auf dem Programm in der Frankfurter Messe standen unter anderem Neuwahlen für den Aufsichtsrat. Neben der geplanten Wiederwahl von Karl Gernandt stellen sich erstmals Bayer -Finanzchef Wolfgang Nickl und Ex-Eon -Chef Johannes Teyssen dem Votum der Aktionäre.

Teyssen soll im Anschluss an die Versammlung zum neuen Aufsichtsratschef in der Nachfolge von Karl-Ludwig Kley gewählt werden. Über diese Personalie entscheiden nicht die Anteilseigner, sondern der neue Aufsichtsrat in seiner konstituierenden Sitzung. Gernandt vertritt die Interessen der Holding des Logistikunternehmers Klaus Michael Kühne, der laut einer Pflichtmitteilung an die Börse mit über 20 Prozent inzwischen größter Anteilseigner des Konzerns ist./ceb/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,32 % und einem Kurs von 38,65 auf Tradegate (12. Mai 2026, 14:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +10,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,54 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,15 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,02 %/+6,69 % bedeutet.



