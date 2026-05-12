BARCLAYS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht weiter mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das avisierte Kostensenkungsprogramm werde den Großteil der Einsparungen wohl 2028 erzielen, 2027 werde eher ein Übergangsjahr, schrieb Jonathon Unwin am Dienstagvormittag. Das angepeilte Wachstumstempo im mittleren einstelligen Prozentbereich stehe bis 2029 auf der Agenda. Zuvor wollten die Thüringer aber zumindest mit dem Marktwachstum Schritt halten./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 09:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 09:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,46 % und einem Kurs von 28,22EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Jonathon Unwin

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,00 € , was eine Steigerung von +4,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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