BARCLAYS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht weiter mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das avisierte Kostensenkungsprogramm werde den Großteil der Einsparungen wohl 2028 erzielen, 2027 werde eher ein Übergangsjahr, schrieb Jonathon Unwin am Dienstagvormittag. Das angepeilte Wachstumstempo im mittleren einstelligen Prozentbereich stehe bis 2029 auf der Agenda. Zuvor wollten die Thüringer aber zumindest mit dem Marktwachstum Schritt halten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 09:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 09:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 09:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 09:28 / GMT
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Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,46 % und einem Kurs von 28,22EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Jonathon Unwin
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jonathon Unwin
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
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