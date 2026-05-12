Inflationsschock in den USA: Diese Zahl dürfte die Fed nervös machen

Wie das Bureau of Labor Statistics am Dienstag mitteilte, legte der Verbraucherpreisindex saisonbereinigt um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Die Jahresrate stieg damit auf 3,8 Prozent. Der Monatswert entsprach den Prognosen. Die Jahresrate lag jedoch 0,1 Prozentpunkte über dem Dow-Jones-Konsens.

Die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten sind im April stärker gestiegen als erwartet. Das schürt neue Sorgen über die Belastung der amerikanischen Wirtschaft durch die Inflation.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auch die Kerninflation blieb erhöht

Ohne Lebensmittel und Energie stieg der Kern-Verbraucherpreisindex im Monatsvergleich um 0,4 Prozent. Auf Jahressicht lag er bei 2,8 Prozent.

Damit bleibt die Inflation deutlich über dem Ziel der Federal Reserve von zwei Prozent. Ein großer Teil des zusätzlichen Preisdrucks kommt derzeit allerdings aus Bereichen außerhalb der Kernrate, vor allem aus dem Energiesektor.

Die jährliche Gesamtinflation erreichte im April den höchsten Stand seit Mai 2023. Für den Markt bedeutet das eine weitere Hiobsbotschaft. Eine Deeskalation im Nahen Osten scheint nicht in Sicht, was die großen US-Indizes ohnehin schon belastet.

Die jüngsten Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten zeichnen nach Einschätzung von Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, kein Bild eines plötzlichen Einbruchs. Sie sprechen vielmehr für eine schleichende Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Lipkow sieht darin ein mögliches erstes Signal für zusätzlichen Preisdruck durch den Iran-Krieg.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



