Zalando Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 12.05.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Sie fällt um -7,26 % auf 18,770€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,95 %, geht es heute bei der Zalando Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Zalando Verluste von -12,92 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -10,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,21 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -25,68 % verloren.

Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,04 % 1 Monat -13,21 % 3 Monate -12,92 % 1 Jahr -41,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Stand: 12.05.2026, 14:47 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zalando-Neubewertung: Q1-Daten übertreffen Erwartungen (Umsatz +23,8%, GMV +21,7%, EBIT +39%) und KI-Margenverbesserungen; ABOUT YOU als Gamechanger. Technisch bearish: H4-Breakout, Kurs tief rot; Leerverkäufer-Druck steigt, ARP-Buyback endet bald, Rückkäufe möglich. Diskussion zu Unterstützungen ca. 18,5–24€; HV-Impuls erwartet.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,99 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

EQS Voting Rights Announcement: Zalando SE Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 12.05.2026 / 10:59 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.