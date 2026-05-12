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    Besonders beachtet!

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    Salzgitter Aktie stark gefragt - 12.05.2026

    Am 12.05.2026 ist die Salzgitter Aktie, bisher, um +9,36 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Besonders beachtet! - Salzgitter Aktie stark gefragt - 12.05.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

    Wie hat sich die Salzgitter-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +9,36 % konnte die Salzgitter Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salzgitter Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 55,50, mit einem Plus von +9,36 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Salzgitter Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,18 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +20,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,37 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Salzgitter einen Anstieg von +24,63 %.

    Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,06 %
    1 Monat +20,37 %
    3 Monate -12,18 %
    1 Jahr +122,67 %
    Stand: 12.05.2026, 14:47 Uhr

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,34 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 12.05. - FTSE Athex 20 schwach -1,57 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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    Sparprogramm greift - Umsätze unter Druck


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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,51 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +1,13 %. voestalpine notiert im Minus, mit -1,06 %. ArcelorMittal legt um +0,38 % zu

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    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    +8,18 %
    +20,06 %
    +20,37 %
    -12,18 %
    +122,67 %
    +54,25 %
    +78,55 %
    +81,13 %
    +9.050,00 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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