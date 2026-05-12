Salzgitter Aktie stark gefragt - 12.05.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +9,36 % konnte die Salzgitter Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salzgitter Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 55,50€, mit einem Plus von +9,36 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Salzgitter Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,18 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +20,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,37 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Salzgitter einen Anstieg von +24,63 %.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,06 % 1 Monat +20,37 % 3 Monate -12,18 % 1 Jahr +122,67 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 12.05.2026, 14:47 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,34 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Nach einer Stabilisierung zum Wochenauftakt hat der Dax am Dienstag erneut nachgegeben. Die weiter angespannte Lage im Iran-Krieg belastet. Die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran hält zwar noch, hängt laut US-Präsident Donald …

Dem Industriekonzern Thyssenkrupp machen weiterhin eine maue Nachfrage im Automobilgeschäft sowie niedrigere Stahlpreise zu schaffen. Die Essener senken daher ihre Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) leicht. …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,51 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +1,13 %. voestalpine notiert im Minus, mit -1,06 %. ArcelorMittal legt um +0,38 % zu

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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.