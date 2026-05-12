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    Besonders beachtet!

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    Bayer Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 12.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Bayer Aktie bisher um +4,97 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 12.05.2026
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.05.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,97 % konnte die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 38,89, mit einem Plus von +4,97 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten Verluste von -19,78 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +6,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,93 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Bayer eine negative Entwicklung von -0,14 % erlebt.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,42 %
    1 Monat -6,93 %
    3 Monate -19,78 %
    1 Jahr +52,06 %
    Stand: 12.05.2026, 14:47 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte der Bayer-Aktie. Die Q1-Zahlen gelten als solide; Crop Science und Pharma wachsen, Consumer Health stützt den Konzern. JPMorgan belässt Bayer auf Overweight mit Ziel 50 Euro. Anleger hoffen auf weiteres Upside nach einer Monsanto-/Glyphosat-Lösung; zugleich gibt es Zweifel, und ein mögliches Kursziel von 100+ wird diskutiert.

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    Informationen zur Bayer Aktie

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,60 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,31 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,62 %. Sanofi legt um +0,25 % zu Roche Holding notiert im Plus, mit +0,28 %.

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    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    +3,21 %
    +6,42 %
    -6,93 %
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    +52,06 %
    -31,75 %
    -31,57 %
    -62,36 %
    +167,97 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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