Bayer Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 12.05.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,97 % konnte die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 38,89€, mit einem Plus von +4,97 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten Verluste von -19,78 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +6,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,93 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Bayer eine negative Entwicklung von -0,14 % erlebt.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,42 % 1 Monat -6,93 % 3 Monate -19,78 % 1 Jahr +52,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Stand: 12.05.2026, 14:47 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte der Bayer-Aktie. Die Q1-Zahlen gelten als solide; Crop Science und Pharma wachsen, Consumer Health stützt den Konzern. JPMorgan belässt Bayer auf Overweight mit Ziel 50 Euro. Anleger hoffen auf weiteres Upside nach einer Monsanto-/Glyphosat-Lösung; zugleich gibt es Zweifel, und ein mögliches Kursziel von 100+ wird diskutiert.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,82 Mrd. € wert.

Der Lufthansa -Konzern baut sein europäisches Netz nach Süden aus. Das Unternehmen will bei seiner italienischen Beteiligung, der früheren Staats-Airline Ita, möglichst schnell die Mehrheit übernehmen. Entsprechende Optionen werde man in diesem Juni …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Thyssenkrupp, Bayer, Novo Nordisk und Teamviewer: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,60 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,31 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,62 %. Sanofi legt um +0,25 % zu Roche Holding notiert im Plus, mit +0,28 %.

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.