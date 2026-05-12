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    Besonders beachtet!

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    TKMS - Aktie zeigt Schwäche - 12.05.2026

    Am 12.05.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um -2,93 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS - Aktie zeigt Schwäche - 12.05.2026
    Foto: penofoto.de - stock.adobe.com

    TKMS Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.05.2026

    Am heutigen Handelstag musste die TKMS Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,93 % im Minus. Der Kursrückgang der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,54 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,93 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei TKMS abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -19,96 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um -16,98 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,56 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TKMS eine positive Entwicklung von +11,96 % erlebt.

    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,98 %
    1 Monat -13,56 %
    3 Monate -19,96 %
    1 Jahr -22,31 %
    Stand: 12.05.2026, 14:47 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursreaktion und Fundamentaldaten von TKMS: heftiger Abverkauf nach Zahlen trotz Umsatz- und Auftragswachstum. Kritik an niedriger bereinigter EBIT-Marge (5,4%) und dem 41%igen Nettogewinnrückgang (27 Mio.€) wegen Investitionen. Positiv: Rekord-Auftragsbestand >20 Mrd. (~8 Jahre Umsatzdeckung). Diskussion über Bewertungsdruck, Anlegerabflüsse und ein Kursziel von 125 €.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,62 Mrd. € wert.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TKMS auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Marinewerft für das erste Halbjahr seien ermutigend ausgefallen, schrieb Sriram Krishnan in seinem am Dienstag vorliegenden …

    Sparprogramm greift - Umsätze unter Druck


    Dem Industriekonzern Thyssenkrupp machen weiterhin eine maue Nachfrage im Automobilgeschäft sowie niedrigere Stahlpreise zu schaffen. Die Essener senken daher ihre Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) leicht. …

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    Dem Industriekonzern Thyssenkrupp machen weiter eine maue Nachfrage im Automobilgeschäft sowie niedrigere Stahlpreise zu schaffen. Der Umsatz ging daher im zweiten Geschäftsquartal (per Ende März) um zwei Prozent auf knapp 8,4 Milliarden Euro …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,45 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,41 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,34 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,93 %

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    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    -2,13 %
    -16,98 %
    -13,56 %
    -19,96 %
    -19,43 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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