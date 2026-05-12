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    Besonders beachtet!

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    Friedrich Vorwerk Group - Aktie stürzt rapide ab - 12.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Friedrich Vorwerk Group Aktie bisher Verluste von -7,67 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Friedrich Vorwerk Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Friedrich Vorwerk Group - Aktie stürzt rapide ab - 12.05.2026
    Foto: Friedrich Vorwerk

    Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

    Friedrich Vorwerk Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.05.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Friedrich Vorwerk Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,67 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,91 %, geht es heute bei der Friedrich Vorwerk Group Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Friedrich Vorwerk Group insgesamt ein Minus von -6,39 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um -1,94 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,66 %. Im Jahr 2026 gab es für Friedrich Vorwerk Group bisher ein Minus von -0,24 %.

    Friedrich Vorwerk Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,94 %
    1 Monat +10,66 %
    3 Monate -6,39 %
    1 Jahr +32,26 %
    Stand: 12.05.2026, 14:48 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Eckdaten der Friedrich Vorwerk-Aktie. Die Q1-Zahlen zeigen starken Auftragseingang (≈192 Mio.€) und hohen Auftragsbestand (~1,07 Mrd.€) mit Margin-Verbesserung. In der Diskussion wird ein Kursplateau von 70–90€ bei weiter Backlog über 1 Mrd.€ erwartet; Thema ist auch Nachhaltigkeit der Aufträge, politische Unterstützung und mögliche Diversifikation (Freileitungen).

    Zur Friedrich Vorwerk Group Diskussion

    Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,54 Mrd. € wert.

    MBB sehr schwach trotz Gewinnsprung bei Beteiligung Vorwerk


    Ein Gewinnsprung im vergangenen Quartal hat der Holdinggesellschaft MBB am Dienstag keinen Kursauftrieb gegeben. Mit Verlusten von 5,8 Prozent zählten die Aktien um die Mittagszeit zu den schwächsten Titeln im Nebenwerte-Index SDax . Damit brachen …

    Niedrigere Materialkosten helfen Friedrich Vorwerk - MBB profitiert


    Gesunkene Materialkosten haben Friedrich Vorwerk bei schwacher Umsatzentwicklung zu einem Gewinnsprung verholfen. Von der positiven Ergebnisentwicklung profitierte auch die Beteiligungsgesellschaft MBB als größter Aktionär von Friedrich Vorwerk. …

    JEFFERIES stuft Friedrich Vorwerk auf 'Underperform'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underperform" belassen. Das schlechte Wetter habe für den erwartungsgemäß schwachen Jahresstart gesorgt, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach …

    Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Friedrich Vorwerk Group

    -11,39 %
    -5,57 %
    +10,66 %
    -6,39 %
    +32,26 %
    +649,54 %
    +63,02 %
    +54,28 %
    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1
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