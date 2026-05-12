Plug Power Aktie - Kurs legt am 12.05.2026 stark zu

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Plug Power. Mit einer Performance von +12,56 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Plug Power Aktie. Nach einem Plus von +11,51 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 3,3215€, mit einem Plus von +12,56 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Plug Power entwickelt Wasserstoff-Brennstoffzellen und Infrastruktur (Elektrolyseure, Betankung, grüner H2) für Industrie, Logistik und Energie. Ziel ist ein integriertes H2-Ökosystem. Marktstellung: Pionier im US-Brennstoffzellenmarkt, aber defizitär und kapitalintensiv. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Bloom Energy, Nel, ITM. USP: vertikale Integration von Produktion, Speicherung und Anwendung aus einer Hand.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Plug Power Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +103,63 %.

Allein seit letzter Woche ist die Plug Power Aktie damit um +25,28 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,98 %. Im Jahr 2026 gab es für Plug Power bisher ein Plus von +98,79 %.

Plug Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +25,28 % 1 Monat +45,98 % 3 Monate +103,63 % 1 Jahr +298,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Plug Power Aktie

Stand: 12.05.2026, 14:49 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vorrangig um Kursentwicklung und Bewertung von Plug Power. Analysten-Targets steigen (Canaccord; ca. 4 USD). Die Q1-Zahlen zeigen Umsatzplus, Margin-Verbesserungen, aber GAAP-EPS -0,18 USD durch außerordentliche Kosten; bereinigt -0,08 USD. Nachbörslich um 3,8 USD notiert, Handelsvolumen stark; Short-Interesse und Chart-Formationen werden diskutiert. Fokus bleibt auf Margen, Kapitalrendite und EBITDAS-Ziel 2026.

Informationen zur Plug Power Aktie

Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,70 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ITM Power, NEL ASA und Co.

ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,85 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +3,10 %. Ballard Power Systems notiert im Plus, mit +3,40 %.

Plug Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.