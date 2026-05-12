LPKF Laser & Electronics Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 12.05.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie ist bisher um -12,14 % auf 24,600€ gefallen. Das sind -3,400 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,06 %, geht es heute bei der LPKF Laser & Electronics Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Obwohl die LPKF Laser & Electronics Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +248,54 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +30,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +266,67 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +387,59 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +30,33 % 1 Monat +266,67 % 3 Monate +248,54 % 1 Jahr +227,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 12.05.2026, 14:49 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Fundamentales zu LPKF Laser. Kernpunkte sind Übernahmegerüchte und Chip‑Boom‑Stimmung, die den Kurs treiben (ca. 24,9–26 EUR; manche hoffen auf 40 EUR). Investoren erwarten Management‑Aussagen zur Geschäftsentwicklung vor der Hauptversammlung und zur Verwertung des Arralyze-Verfahrens. Steigende Auftragseingänge deuten zudem auf Wachstumspotenzial hin.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 600,17 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,57 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,98 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +8,55 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?

Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.