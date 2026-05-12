POET Technologies - Aktie zieht deutlich an - 12.05.2026

Die POET Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,92 % auf 12,380€ zulegen. Das sind +0,580 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +27,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der POET Technologies Aktie. Nach einem Plus von +27,02 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 12,380€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die POET Technologies Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +140,65 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +110,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +95,70 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von POET Technologies +115,27 % gewonnen.

POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +110,80 % 1 Monat +95,70 % 3 Monate +140,65 % 1 Jahr +189,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

Stand: 12.05.2026, 14:49 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von Poet Technologies und dessen Ursache. Diskutiert werden vorbörsliche Aufwärtsbewegungen, hohes Handelsvolumen (bis ca. 80 Mio Aktien), volatile Kursentwicklung und mögliche Breakouts. Als fundamentale Treiber gelten die COO-Ernennung (Sandeep Kumar), Spekulationen rund um Marvell, Erwartungen zu Q1/26 und Potenzial für Design Wins; dazu Short-/Margin-Druck und Reaktion der Großinvestoren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber POET Technologies eingestellt.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 153 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,87 Mrd. € wert.

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Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.