DroneShield Aktie weiter auf Talfahrt - -10,50 % - 12.05.2026

Die DroneShield Aktie notiert aktuell bei 1,9260€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,50 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2260 € entspricht. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,56 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,9260€, mit einem Minus von -10,50 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von DroneShield in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,38 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -20,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,17 %. Im Jahr 2026 gab es für DroneShield bisher ein Plus von +0,21 %.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -20,04 % 1 Monat -8,17 % 3 Monate +3,38 % 1 Jahr +139,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Stand: 12.05.2026, 14:49 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aussichten der DroneShield-Aktie. Reaktionen auf Berichte über JPMorgan als Großaktionär drücken den Kurs deutlich (ca. -11% bis -16%). Langfristig wird die Readiness-2030-Strategie mit Ziel milliardenschweren Umsatz und starken Software-Abos diskutiert; Wachstumsprognosen bis 2030 liegen bei rund 46,5% p.a. (Markt ca. 25% p.a.). Zudem sorgt die ASIC-Untersuchung (Nov 2025) für zusätzlichen Diskussionsstoff.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 923 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,77 Mrd. € wert.

Nach massiven Insiderverkäufen und fehlerhaften Angaben zu Aufträgen untersucht Australiens Finanzaufsicht jetzt den Konzern.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,41 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,64 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +1,03 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,89 % zu

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.