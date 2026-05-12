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    Besonders beachtet!

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    Hims & Hers Health Registered (A) Aktie crasht -14,94 % - 12.05.2026

    Am 12.05.2026 ist die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie, bisher, um -14,94 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hims & Hers Health Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Hims & Hers Health Registered (A) Aktie crasht -14,94 % - 12.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Hims & Hers Health bietet telemedizinische Lösungen und Gesundheitsprodukte an, fokussiert auf Hautpflege, Haarverlust und psychische Gesundheit. Als wachsender Akteur im digitalen Gesundheitsmarkt konkurriert es mit Roman und Keeps. Die direkte Verbraucheransprache und diskrete Lieferung sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

    Wie hat sich die Hims & Hers Health Registered (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -14,94 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,08 %, geht es heute bei der Hims & Hers Health Registered (A) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Hims & Hers Health Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +49,41 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,66 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hims & Hers Health Registered (A) -24,30 % verloren.

    Hims & Hers Health Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,47 %
    1 Monat +27,66 %
    3 Monate +49,41 %
    1 Jahr -55,08 %
    Stand: 12.05.2026, 14:50 Uhr

    Informationen zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie

    Es gibt 220 Mio. Hims & Hers Health Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,60 Mrd. € wert.

    Schwaches Abnehmgeschäft lässt Hims & Hers zweistellig abspecken


    Die Aktie von Hims & Hers geriet nach enttäuschenden Quartalszahlen massiv unter Druck und verlor nachbörslich über 16 Prozent.

    Almonty Industries, Furukawa Denki Kogyo & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Ob die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hims & Hers Health Registered (A)

    -13,17 %
    -12,47 %
    +27,66 %
    +49,41 %
    -55,08 %
    +115,16 %
    +162,50 %
    +66,67 %
    ISIN:US4330001060WKN:A2QMYY
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