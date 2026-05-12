SK hynix Aktie fällt am 12.05.2026 um -8,33 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Einen schwachen Börsentag erlebt die SK hynix Aktie. Sie fällt um -8,33 % auf 1.045,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,04 %, geht es heute bei der SK hynix Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SK hynix in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +105,94 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um +27,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +82,82 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SK hynix eine positive Entwicklung von +110,78 % erlebt.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +27,98 % 1 Monat +82,82 % 3 Monate +105,94 % 1 Jahr +110,78 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie

Stand: 12.05.2026, 14:50 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung, Bewertung und technische Signale der SK hynix-Aktie. Kernpunkte: Kaufchance zur Markteröffnung, bevorstehende Rallye, KI-Hype stark eingepreist, Risiko von Rücksetzern im Halbleiterbereich. Zusätzlich Diskussionen über Samsung-Streiks als potenzieller Impuls sowie Fundamentaldaten wie Orders, US-IPO-Umfeld und KI-Boom als Treiber.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 709 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 729,95 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,35 %. Western Digital notiert im Minus, mit -1,81 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -5,53 %.

SK hynix Aktie jetzt kaufen?

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.