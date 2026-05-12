Carl Zeiss Meditec - Aktie zieht deutlich an - 12.05.2026

Die Carl Zeiss Meditec Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +9,26 % auf 28,44€. Damit gewinnt die Aktie +2,41 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,21 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Carl Zeiss Meditec Aktie. Nach einem Plus von +1,21 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 28,44€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Carl Zeiss Meditec über einen Zuwachs von +2,99 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,39 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Carl Zeiss Meditec um -35,23 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,79 % geändert.

Carl Zeiss Meditec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,58 % 1 Monat +9,39 % 3 Monate +2,99 % 1 Jahr -57,07 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Stand: 12.05.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,54 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht weiter mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das avisierte Kostensenkungsprogramm werde den Großteil …

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec will angesichts der Probleme im wichtigen chinesischen Markt seine Kosten senken. Um künftig wieder bessere Ergebnisse liefern zu können, sollen Teile des Geschäfts in kostengünstigere Länder verlagert …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson und Co.

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,45 %.

Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.