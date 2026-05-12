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    Besonders beachtet!

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    Carl Zeiss Meditec - Aktie zieht deutlich an - 12.05.2026

    Am 12.05.2026 ist die Carl Zeiss Meditec Aktie, bisher, um +9,26 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Carl Zeiss Meditec Aktie.

    Besonders beachtet! - Carl Zeiss Meditec - Aktie zieht deutlich an - 12.05.2026
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.

    Carl Zeiss Meditec Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 12.05.2026

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +9,26 % auf 28,44. Damit gewinnt die Aktie +2,41  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,21 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Carl Zeiss Meditec Aktie. Nach einem Plus von +1,21 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 28,44. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Carl Zeiss Meditec über einen Zuwachs von +2,99 % freuen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,39 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Carl Zeiss Meditec um -35,23 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,79 % geändert.

    Carl Zeiss Meditec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,58 %
    1 Monat +9,39 %
    3 Monate +2,99 %
    1 Jahr -57,07 %
    Stand: 12.05.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,54 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 12.05. - FTSE Athex 20 schwach -1,57 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    BARCLAYS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Equal Weight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht weiter mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das avisierte Kostensenkungsprogramm werde den Großteil …

    Carl Zeiss Meditec will Kosten senken - Bis zu 1000 Stellen betroffen


    Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec will angesichts der Probleme im wichtigen chinesischen Markt seine Kosten senken. Um künftig wieder bessere Ergebnisse liefern zu können, sollen Teile des Geschäfts in kostengünstigere Länder verlagert …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson und Co.

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,45 %.

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    Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Carl Zeiss Meditec

    +10,91 %
    +7,92 %
    +11,68 %
    +4,87 %
    -57,82 %
    -77,23 %
    -81,64 %
    -19,29 %
    -38,33 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370
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    Markt Bote
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