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    Antrophic, OpenAi, SpaceX – kippt hier die große Wette?

    Wetten auf anstehende Börsengänge haben seit einiger Zeit Hochkonjunktur. Die Pre-IPO-Secondaries lassen Marktteilnehmer schon vor dem eigentlichen Börsengang profitieren. Bei SpaceX, Antrophic und OpenAI sind die erwarteten Marktkapitalisierungen so durch die Decke gegangen. Die Spekulation damit ist durchaus riskant, wie der jüngste Absturz zeigt. In den vergangenen 24 Stunden fiel der Wert von Antrophics Pre-IPO-Secondaries auf Token-Basis von 1.410 auf 900 USD.

    Auslöser war eine Warnung von Antrophic selbst. Das Unternehmen warnt inzwischen ausdrücklich vor nicht autorisierten Aktienverkäufen, SPVs, Forward Contracts, tokenisierten Wertpapieren und Retail-Fonds, die angeblich Zugang zu Anthropic-Aktien bieten. Ohne Zustimmung des Boards seien Verkäufe oder Übertragungen von Anthropic-Aktien oder wirtschaftlichen Ansprüchen daran unwirksam und würden nicht im Aktienregister anerkannt. Käufer hätten dann keine Aktionärsrechte. Besonders bemerkenswert: Anthropic nennt auch konkrete Plattformen und Anbieter, die für neue Angebote nicht autorisiert seien, darunter Hiive, Forge, Sydecar und Upmarket.

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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Antrophic, OpenAi, SpaceX – kippt hier die große Wette? Wetten auf anstehende Börsengänge haben seit einiger Zeit Hochkonjunktur. Die Pre-IPO-Secondaries lassen Marktteilnehmer schon vor dem eigentlichen Börsengang profitieren. Bei SpaceX, Antrophic und OpenAI sind die erwarteten Marktkapitalisierungen …
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