United Airlines hebt wieder nach Venezuela ab – und dahinter steckt mehr

Erst American Airlines, nun United: Die USA nehmen Venezuela wieder ins Visier – wirtschaftlich, politisch und mit Blick auf das Ölgeschäft.

United Airlines wird wieder Flüge nach Venezuela anbieten. Die Fluggesellschaft teilte am Dienstag mit, dass sie vorbehaltlich der Genehmigung durch die Regierung ab dem 11. August die täglichen Nonstop-Flüge zwischen dem George Bush Intercontinental Airport in Houston und dem Simon Bolivar International Airport in Caracas wieder aufnehmen wird. United bot zuvor über 20 Jahre lang Flüge zwischen den USA und Venezuela an, bevor der Flugbetrieb im Juni 2017 eingestellt wurde. Die Ankündigung erfolgt nur wenige Wochen, nachdem ein Flugzeug von American Airlines den ersten direkten kommerziellen Flug zwischen den USA und Venezuela seit 2019 absolviert hat, was als das bisher sichtbarste Symbol für Präsident Trumps rasche Normalisierung der Beziehungen zu Venezuela gefeiert wurde.