Öl, Macht, Flüge
United Airlines hebt wieder nach Venezuela ab – und dahinter steckt mehr
Erst American Airlines, nun United: Die USA nehmen Venezuela wieder ins Visier – wirtschaftlich, politisch und mit Blick auf das Ölgeschäft.
- United nimmt ab 11. August Flüge nach Caracas auf
- American Airlines führte ersten Direktflug seit 2019
- USA locken Investoren und wollen Ölproduktion ausweiten
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United Airlines wird wieder Flüge nach Venezuela anbieten. Die Fluggesellschaft teilte am Dienstag mit, dass sie vorbehaltlich der Genehmigung durch die Regierung ab dem 11. August die täglichen Nonstop-Flüge zwischen dem George Bush Intercontinental Airport in Houston und dem Simon Bolivar International Airport in Caracas wieder aufnehmen wird.
United bot zuvor über 20 Jahre lang Flüge zwischen den USA und Venezuela an, bevor der Flugbetrieb im Juni 2017 eingestellt wurde. Die Ankündigung erfolgt nur wenige Wochen, nachdem ein Flugzeug von American Airlines den ersten direkten kommerziellen Flug zwischen den USA und Venezuela seit 2019 absolviert hat, was als das bisher sichtbarste Symbol für Präsident Trumps rasche Normalisierung der Beziehungen zu Venezuela gefeiert wurde.
Seit der Gefangennahme des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro und dessen Entmachtung Anfang dieses Jahres verfolgt die Trump-Administration eine ungewöhnliche Strategie, um amerikanische Investoren nach Venezuela zu locken und gleichzeitig die Beziehungen zwischen den beiden Regierungen zu festigen, wie das Wall Street Journal bereits berichtete.
Verkehrsminister Sean Duffy erklärte, der neue United-Flug sei ein weiterer Schritt in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern. "Dieser Flug ist von entscheidender Bedeutung, um Arbeitskräfte aus dem Ölsektor ins Land zu bringen, während die USA und Venezuela gemeinsam die Produktion ausweiten und neue wirtschaftliche Chancen schaffen wollen", sagte er.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die United Airlines Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 81,80EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.