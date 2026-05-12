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    Homerun Resources: Bankfähiger Sprung in Brasiliens Solarzukunft

    Der Moment, in dem Silica zur Solarinfrastruktur wurde

     

    Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

     

    Es gibt Phasen in der Entwicklung eines Unternehmens, in denen sich die Investment-Story inhaltlich verändert und nicht nur im Tonfall. Ein Rohstoffunternehmen, das einst hauptsächlich nach seinem Explorationspotenzial bewertet wurde, kann beginnen, für etwas weit Größeres wahrgenommen zu werden: Strategische Relevanz, industrielle Skalierbarkeit und die Fähigkeit, eine reale Lieferketten-Chance umzusetzen.

     

    Für Homerun Resources Inc. (TSX.V:HMR; WKN:A3CYRW) nimmt dieser Wandel nun Gestalt an. Mit der Veröffentlichung einer positiven Bankable Feasibility Study (BFS; eine bankfähige Machbarkeitsstudie) für die geplante Solarglas-Produktionsanlage in Belmonte, Bahia, Brasilien, hat Homerun die konzeptionelle Phase von vertikaler Integration, hochreinem Silica und Industrieproduktion im Kontext der Energiewende hinter sich gelassen.

     

    Das Unternehmen hat nun einen bankfähigen technischen und finanziellen Bauplan für eine groß angelegte Industrieanlage vorgelegt, der darauf ausgelegt ist, Brasiliens schnell wachsenden Solarmarkt sowie ausgewählte Exportmärkte in ganz Amerika zu bedienen…

     

    LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

    https://www.rockstone-news.de/homeruns-bankfaehiger-sprung-in-brasilie ...

     

    Unternehmensdetails

     

    Homerun Resources Inc.

    #2110 – 650 West Georgia Street

    Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

    Telefon: +1 844 727 5631

    Email: info@homerunresources.com

    www.homerunresources.com

    ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

    Aktien im Markt: 77.086.618

     

    Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

    Aktueller Kurs: 1 CAD (11.05.2026)

    Marktkapitalisierung: 77 Mio. CAD

     

    Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

    Aktueller Kurs: 0,615 EUR (11.05.2026)

    Marktkapitalisierung: 47 Mio. EUR

     

    Stephan Bogner: Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

     

    Kontakt:

     

    Rockstone News & Research

    Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

    Müligässli 1, 8598 Bottighofen

    Schweiz

    Telefon: +41-71-5896911

    Email: info@rockstone-news.de

     

    Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen beruhen und keine Garantie für tatsächliche Ergebnisse darstellen. Entwicklungen können wesentlich von den Prognosen abweichen. Es bestehen zahlreiche Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen schenken. Rechtliche Hinweise & Offenlegung von Interessen: Dieser Bericht stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Rockstone und der Autor sind keine lizenzierten Finanzberater. Investitionsentscheidungen sollten stets mit einem qualifizierten Berater getroffen werden. Der Autor wird von Homerun Resources Inc. vergütet und hält Aktien des Unternehmens; dies stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar. Rockstone erbringt Marketingdienstleistungen gegen Vergütung. Diese Publikation dient Werbe- und Informationszwecken und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten, wurden jedoch nicht unabhängig geprüft. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen.



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