Scout24 Aktie klettert deutlich - 12.05.2026

Die Scout24 Aktie notiert aktuell bei 73,45€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,04 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,85 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Scout24 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 73,45€, mit einem Plus von +4,04 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der Scout24 Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -2,55 %.

Allein seit letzter Woche ist die Scout24 Aktie damit um +7,02 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Scout24 auf -17,85 %.

Scout24 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,02 % 1 Monat +14,83 % 3 Monate -2,55 % 1 Jahr -36,06 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Stand: 12.05.2026, 15:27 Uhr

Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,48 Mrd. € wert.

Die Stabilisierung zum Wochenauftakt hat dem Dax auf seiner Talfahrt nicht stoppen können. Am Dienstag ging es weiter abwärts in Richtung der 24.000-Punkte-Marke. Die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe im Iran-Krieg hängt laut US-Präsident …

Scout24 is redefining real estate: from a connected ecosystem to an Agentic OS that automates, orchestrates, and intelligently powers every step of the property journey.

Scout24 zündet die nächste Wachstumsstufe: Mit Agentic OS, immo.ai und klaren Finanzzielen setzt der Immobilienplattform-Pionier neue Maßstäbe für Effizienz und Profitabilität.

So schlagen sich die Wettbewerber von Scout24

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %.

Scout24 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.