Die fünf Top-Aktien des Monats im DAX - Diese Titel ließen den Markt hinter sich

Der Mai 2026 ist fast vorbei und brachte im DAX klare Gewinner hervor. Vor allem Technologie-, Industrie- und Konsumtitel überzeugten mit kräftigen Kursanstiegen innerhalb der vergangenen 30 Tage. Angeführt wird das Ranking von Infineon Technologies, gefolgt von Adidas und Merck.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Infineon Technologies



Infineon Technologies war im Mai 2026 der stärkste Wert im DAX. Die Aktie legte innerhalb eines Monats um 47,80 Prozent zu. Rückenwind erhielt der Halbleiterkonzern insbesondere durch die hohe Nachfrage nach Chips für Künstliche Intelligenz, Rechenzentren und die Automobilindustrie. Zudem sorgten optimistische Branchenaussichten und positive Analystenkommentare für zusätzliche Dynamik.

Adidas



Auch Adidas gehörte im Mai zu den größten Gewinnern im DAX. Die Aktie gewann 22,94 Prozent an Wert. Anleger setzten vor allem auf eine weitere Erholung des Konsumgeschäfts sowie auf robuste Nachfrage nach Lifestyle- und Performance-Produkten. Fortschritte bei Margen und Lagerbeständen unterstützten die positive Kursentwicklung zusätzlich.

Merck



Merck schaffte es mit einem Kursplus von 19,26 Prozent auf Platz 3 der stärksten DAX-Werte im Mai. Der Konzern profitierte von einer stabilen Entwicklung im Life-Science-Geschäft sowie positiven Erwartungen im Bereich Halbleitermaterialien und Biotechnologie. Anleger honorierten zudem die defensive Aufstellung des Unternehmens in einem volatilen Marktumfeld.

Siemens



Die Siemens-Aktie verzeichnete im Mai einen Kursanstieg von 14,52 Prozent. Unterstützung kam vor allem aus den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Infrastruktur. Gute Auftragseingänge sowie die anhaltend hohe Nachfrage nach Industrie- und Energietechnik sorgten für eine freundliche Stimmung unter Investoren.

Symrise



Symrise macht die Liste der 5 stärksten DAX-Aktien im Mai 2026 komplett. Der Anteilsschein gewann innerhalb der vergangenen 30 Tage 11,82 Prozent. Der Markt honorierte vor allem die stabile Geschäftsentwicklung sowie die starke Position des Unternehmens in den Bereichen Duftstoffe, Aromen und kosmetische Inhaltsstoffe. Gerade in unsicheren Marktphasen gelten defensive Konsumwerte wie Symrise häufig als vergleichsweise widerstandsfähig.

Autor: wO-Redaktion

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