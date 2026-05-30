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    DAX-Gewinner

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    Die fünf Top-Aktien des Monats im DAX - Diese Titel ließen den Markt hinter sich

    Der Mai 2026 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die stärksten Gewinner im DAX.

    Für Sie zusammengefasst
    DAX-Gewinner - Die fünf Top-Aktien des Monats im DAX - Diese Titel ließen den Markt hinter sich
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Der Mai 2026 ist fast vorbei und brachte im DAX klare Gewinner hervor. Vor allem Technologie-, Industrie- und Konsumtitel überzeugten mit kräftigen Kursanstiegen innerhalb der vergangenen 30 Tage. Angeführt wird das Ranking von Infineon Technologies, gefolgt von Adidas und Merck.

    Die 5 Top-Performer im DAX im Mai 2026

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    Infineon Technologies

    Infineon Technologies

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    Infineon Technologies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Infineon Technologies war im Mai 2026 der stärkste Wert im DAX. Die Aktie legte innerhalb eines Monats um 47,80 Prozent zu. Rückenwind erhielt der Halbleiterkonzern insbesondere durch die hohe Nachfrage nach Chips für Künstliche Intelligenz, Rechenzentren und die Automobilindustrie. Zudem sorgten optimistische Branchenaussichten und positive Analystenkommentare für zusätzliche Dynamik.

    Adidas

    adidas

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    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW
    adidas direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Auch Adidas gehörte im Mai zu den größten Gewinnern im DAX. Die Aktie gewann 22,94 Prozent an Wert. Anleger setzten vor allem auf eine weitere Erholung des Konsumgeschäfts sowie auf robuste Nachfrage nach Lifestyle- und Performance-Produkten. Fortschritte bei Margen und Lagerbeständen unterstützten die positive Kursentwicklung zusätzlich.

    Merck

    Merck

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    Merck schaffte es mit einem Kursplus von 19,26 Prozent auf Platz 3 der stärksten DAX-Werte im Mai. Der Konzern profitierte von einer stabilen Entwicklung im Life-Science-Geschäft sowie positiven Erwartungen im Bereich Halbleitermaterialien und Biotechnologie. Anleger honorierten zudem die defensive Aufstellung des Unternehmens in einem volatilen Marktumfeld.

    Siemens

    Siemens

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    Siemens direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Siemens-Aktie verzeichnete im Mai einen Kursanstieg von 14,52 Prozent. Unterstützung kam vor allem aus den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Infrastruktur. Gute Auftragseingänge sowie die anhaltend hohe Nachfrage nach Industrie- und Energietechnik sorgten für eine freundliche Stimmung unter Investoren.

    Symrise

    Symrise

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    Symrise direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Symrise macht die Liste der 5 stärksten DAX-Aktien im Mai 2026 komplett. Der Anteilsschein gewann innerhalb der vergangenen 30 Tage 11,82 Prozent. Der Markt honorierte vor allem die stabile Geschäftsentwicklung sowie die starke Position des Unternehmens in den Bereichen Duftstoffe, Aromen und kosmetische Inhaltsstoffe. Gerade in unsicheren Marktphasen gelten defensive Konsumwerte wie Symrise häufig als vergleichsweise widerstandsfähig.

     

     

    Autor: wO-Redaktion 

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