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    DAX-Verlierer

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    Die fünf Verlierer des Monats im DAX - Diese Werte enttäuschten

    Der Mai 2026 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die fünf schwächsten Aktien im DAX.

    Für Sie zusammengefasst
    DAX-Verlierer - Die fünf Verlierer des Monats im DAX - Diese Werte enttäuschten
    Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Während einige DAX-Werte im Mai deutliche Kursgewinne verbuchten, standen andere Unternehmen unter spürbarem Verkaufsdruck. Besonders Versicherungs-, Industrie- und Gesundheitswerte mussten im Monatsverlauf teils zweistellige Kursverluste hinnehmen. Die Liste der schwächsten DAX-Aktien wird von der Münchener Rück angeführt.

    Die 5 Verlierer im DAX im Mai 2026

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    Münchener Rück

    Münchener Rück

    -1,20 %
    -6,03 %
    -17,44 %
    -17,86 %
    -21,14 %
    +34,09 %
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    +1.184,12 %
    ISIN:DE0008430026WKN:843002
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    Münchener Rück war im Mai 2026 der schwächste Wert im DAX. Die Aktie verlor innerhalb der vergangenen 30 Tage 14,44 Prozent an Wert. Nach einer zuvor starken Kursentwicklung nutzten viele Anleger die hohen Bewertungen für Gewinnmitnahmen. Zudem sorgten Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung von Schadensbelastungen und Kapitalmarkterträgen für Zurückhaltung.

    Hannover Rück

    Hannover Rueck

    -1,19 %
    -6,62 %
    -13,34 %
    -8,76 %
    -17,43 %
    +18,62 %
    +63,77 %
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    +2.034,21 %
    ISIN:DE0008402215WKN:840221
    Hannover Rueck direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Mit einem Kursrückgang von 10,99 Prozent gehörte auch Hannover Rück zu den größten Verlierern des Monats. Ähnlich wie bei anderen Versicherungswerten belasteten Gewinnmitnahmen nach einer starken Vorperiode die Kursentwicklung. Darüber hinaus reagierten Investoren vorsichtig auf mögliche Belastungen durch Großschäden und ein anspruchsvolleres Marktumfeld.

    GEA Group

    GEA Group

    +1,19 %
    -0,18 %
    -8,85 %
    -16,00 %
    -8,85 %
    +39,25 %
    +53,46 %
    +32,65 %
    +49,55 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200
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    Die GEA Group verzeichnete im Mai ein Minus von 10,29 Prozent. Der Anlagenbauer litt vor allem unter einer schwächeren Marktstimmung gegenüber Industrie- und Zyklikerwerten. Anleger zeigten sich zurückhaltend hinsichtlich der kurzfristigen Wachstumsdynamik und reduzierten ihre Positionen nach einer zuvor positiven Kursentwicklung.

    Fresenius

    Fresenius

    -0,60 %
    -10,00 %
    -11,11 %
    -27,99 %
    -15,16 %
    +36,47 %
    -18,12 %
    -46,33 %
    +2.496,43 %
    ISIN:DE0005785604WKN:578560
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    Fresenius verlor im Mai 7,72 Prozent an Börsenwert. Der Gesundheitskonzern geriet unter Druck, da Investoren bei defensiven Titeln verstärkt Gewinne mitnahmen und zugleich stärker auf wachstumsorientierte Branchen setzten. Die Kursentwicklung spiegelte vor allem eine schwächere Nachfrage nach klassischen Defensivwerten wider.

    Rheinmetall

    Rheinmetall

    -0,06 %
    +8,91 %
    -3,50 %
    -25,02 %
    -32,64 %
    +426,88 %
    +1.403,02 %
    +2.009,96 %
    +55.592,71 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Rheinmetall macht die Liste der 5 schwächsten DAX-Werte im Mai 2026 komplett. Die Aktie gab um 7,46 Prozent nach. Nach der außergewöhnlich starken Kursrally der vergangenen Monate kam es zu Gewinnmitnahmen. Trotz des Rückgangs bleibt die langfristige Entwicklung des Rüstungskonzerns aus Sicht vieler Marktteilnehmer weiterhin von hohen Auftragsbeständen und robusten Wachstumsaussichten geprägt.

     

    Autor: wO-Redaktion 

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