JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 36 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry J Gowers senkte vor den Quartalszahlen der Airline seine Schätzungen. Nach wie vor sieht er in Ryanair aber einen langfristig strukturellen Gewinner, wie er am Dienstag schrieb./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:14 / BST
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Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 23,30EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
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