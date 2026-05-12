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    Roche-Chef macht Anlegern Mut

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    Roche kündigt die nächste Wachstumswelle an – drei Medikamente im Fokus

    Roche verspricht Wachstum weit über 2030 hinaus. Neue Medikamente und eine starke Pipeline sollen den Pharmakonzern absichern.

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    Roche-Chef macht Anlegern Mut - Roche kündigt die nächste Wachstumswelle an – drei Medikamente im Fokus
    Foto: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa

    Roche erwartet, dass die bereits auf dem Markt befindlichen Medikamente sowie drei weitere Arzneimittel, deren Markteinführung in Kürze geplant ist, bis zum Ende des Jahrzehnts für ein Umsatzwachstum im Pharmageschäft sorgen werden, sagte der Vorstandsvorsitzende.

    Das bereits auf dem Markt befindliche Pharmaportfolio des Schweizer Pharmakonzerns, zusammen mit dem Lupusmedikament Gazyva, dem Brustkrebsmedikament Giredestrant und dem Medikament Fenebrutinib gegen Multiple Sklerose, dürfte etwaige Einbußen durch den Wettbewerb mit Generika bis 2030 ausgleichen, sagte Roche-Chef Thomas Schinecker am Dienstag bei einer Veranstaltung mit Investoren in London.

    Das Unternehmen erklärte im September, es erwarte, dass sein im Handel erhältliches Pharmaportfolio bis 2028 Wachstum generieren und sich danach stabilisieren werde. Schinecker sagte: "Wir werden künftig keine Situation mehr erleben, in der wir nicht wachsen können, selbst mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen. Wir werden unseren positiven Wachstumskurs nicht nur bis zum Ende des Jahres oder des Jahrzehnts, sondern auch darüber hinaus fortsetzen."

    Den größten Anteil haben werden die Wirkstoffkandidaten aus der fortgeschrittenen Entwicklungspipeline von Roche, für die das Unternehmen in den nächsten drei Jahren Studienergebnisse veröffentlichen will, sagte er. 

    Schinecker sagte, dass die Diagnostiksparte von Roche langfristig voraussichtlich ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erzielen werde.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 348,7EUR auf TTMzero (12. Mai 2026, 16:18 Uhr) gehandelt.

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