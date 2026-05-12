JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich des für 2027 angekündigten Rücktritts von Vorstandschef und Mitgründer Niklas Östberg auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Diese Nachricht folge auf Spekulationen über mögliche Veränderungen in der Unternehmensführung nach der Hauptversammlung (am 23. Juni), die durch den jüngsten Druck von Aktionären hinsichtlich möglicher Veräußerungen ausgelöst worden seien, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Tags zuvor hatte Großaktionär Prosus die Veräußerung eines 5-Prozent-Anteils am Essenlieferdienst an den Investor Aspex Management bekanntgegeben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,92 % und einem Kurs von 24,31EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
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